Με Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας ο Παναθηναϊκός

Τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) από τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League θα αντιμετωπίσει στα Play Off του Conference League ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αυτό προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας.

Το «τριφύλλι» θα δώσει το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 27/8.