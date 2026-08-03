Με Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι ο ΠΑΟΚ, αν αποκλείσει την Άντερλεχτ

Τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ του Europa League ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ στον Γ΄ προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/8) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα δώσει το πρώτο ματς εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 27/8.