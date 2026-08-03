Ο ΚΟΑ συγχαίρει την κυπριακή αποστολή στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες. Με ανακοίνωσή του αναφέρει τα ακόλουθα:

«Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού συγχαίρει θερμά τους αθλητές και τις αθλήτριές μας για τις σπουδαίες διακρίσεις τους στους 36ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες «Γλασκώβη 2026»!

Η προσπάθεια των 36 Κύπριων αθλητών και αθλητριών στους Αγώνες μάς χάρισε για ακόμη μία φορά μεγάλες συγκινήσεις. Η μικρή σε έκταση, αλλά μεγάλη σε καρδιά Κύπρος μας πανηγύρισε 12 μετάλλια στους Αγώνες (1 χρυσό, 5 αργυρά και 6 χάλκινα), όπου συμμετείχαν πέραν των 3.000 αθλητών από 72 χώρες, χαρίζοντας στη χώρα μας την 14η θέση στον πίνακα των μεταλλίων.

Οι διακρίσεις τους και η συνολική προσπάθειά τους στους Αγώνες αποτελούν επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς και των θυσιών τους, αλλά και επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου του κυπριακού αθλητισμού.

Η Πολιτεία στηρίζει έμπρακτα όλους τους αθλητές και τις αθλήτριές μας μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού που αποτελεί τον βραχίονα της κυβερνητικής πολιτικής στον αθλητισμό. Οι κορυφαίοι αθλητές μας που διακρίθηκαν στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες εντάσσονται στους Εθνικούς Σχεδιασμούς του ΚΟΑ και έχουν την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη της Πολιτείας, με στόχο οι καλύτεροι πρεσβευτές της Κύπρου μας στο εξωτερικό να μπορούν να ανεβαίνουν ολοένα και ψηλότερα.

Θερμά συγχαρητήρια, επίσης, στους προπονητές, στις Ομοσπονδίες, καθώς και στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις οικογένειες των αθλητών και αθλητριών μας που στηρίζουν τα παιδιά τους σε κάθε τους προσπάθεια.

Με την ευχή για ακόμη μεγαλύτερες και υψηλότερες επιτυχίες στο μέλλον, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού θα συνεχίσει να στηρίζει ουσιαστικά τον κυπριακό αθλητισμό».

Τα μετάλλια της κυπριακής αποστολής:

🥇 Χρυσό μετάλλιο ο Γιάννης Αντωνίου στο τζούντο (+100kg)

🥈 Αργυρά μετάλλια (2) ο Μάριος Γεωργίου στην ενόργανη γυμναστική (Μονόζυγο και Δίζυγο)

🥈 Αργυρό μετάλλιο ο Ιωσήφ Κεσίδης στον στίβο (σφυροβολία)

🥈 Αργυρό μετάλλιο η Σοφία Ασβεστά στο τζούντο (-52kg)

🥈 Αργυρό μετάλλιο ο Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι στο τζούντο (-66kg)

🥉 Χάλκινο μετάλλιο ο Μίλαν Τραΐκοβιτς στον στίβο (110μ. με εμπόδια)

🥉Χάλκινο μετάλλιο ο Νεόφυτος Κυριάκου στην ενόργανη γυμναστική (άλμα)

🥉 Χάλκινο μετάλλιο ο Πέτρος Χριστοδουλίδης στο τζούντο (-66kg)

🥉 Χάλκινο μετάλλιο η Ζανέτ Μιχαηλίδου στο τζούντο (-78kg)

🥉 Χάλκινο μετάλλιο ο Οδυσσέας Γεωργάκης στο τζούντο (-82kg)

🥉 Χάλκινο μετάλλιο ο Γιώργος Κρουσανιωτάκης στο τζούντο (-100kg)