Οι υποψήφιοι αντίπαλοι της Πάφου στον προθάλαμο των ομίλων του Europa League

Τον χαμένο του ζευγαριού ανάμεσα σε Μιάλμπι (Σουηδία) και Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) θα αντιμετωπίσει η Πάφος FC στα πλέι οφ του Europa League, σε περίπτωση που αποκλείσει τη Σάλτσμπουργκ στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Οι πρώτος αγώνας θα γίνει εκτός έδρας (20/8) και ο επαναληπτικός στο «Αλφαμέγα» (27/8).

Οι δύο υποψήφιοι αντίπαλοι της Πάφου αγωνίζονται στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.