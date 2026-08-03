Πάφος FC: Από το σουηδικό «παραμύθι» στην κυρίαρχο Σλόβαν του Γιάγια Τουρέ!

Τον χαμένο του ζευγαριού ανάμεσα σε Μιάλμπι (Σουηδία) και Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) θα αντιμετωπίσει η Πάφος FC στα πλέι οφ του Europa League, σε περίπτωση που κάνει την υπέρβαση και αποκλείσει τη Σάλτσμπουργκ στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Οι δύο υποψήφιοι αντίπαλοι της παφιακής ομάδας αγωνίζονται στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μιάλμπι: Έγραψε ιστορία με το πρώτο της!

Η ομάδα της Σουηδίας αποτελεί το πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό παραμύθι της Σκανδιναβίας. Μέχρι πρόσφατα δεν είχε κανέναν απολύτως τίτλο στην κορυφαία κατηγορία, όμως το 2025 κατέκτησε το πρώτο ιστορικό πρωτάθλημα Σουηδίας, διαλύοντας κάθε προγνωστικό.

Στο τρέχον πρωτάθλημα βρίσκεται στην 11η θέση με 17 βαθμούς (τέσσερις νίκες, πέντε ισοπαλίες, πέντε ήττες).

Η χρηματιστηριακή αξία της ομάδας είναι 25,8 εκατομμύρια, ενώ προπονητής της ο 36χρονος Νορβηγός Καρλ Μάριους Άκσουμ.

Σλόβαν Μπρατισλάβας: Η απόλυτη κυρίαρχος

Σε πλήρη αντίθεση με τη Μιάλμπι, η Σλόβαν είναι μια παραδοσιακή «μηχανή» τίτλων με γεμάτη τροπαιοθήκη. Αποτελεί την πιο πετυχημένη ομάδα της χώρας, έχοντας στην κατοχή της 24 πρωταθλήματα Σλοβακίας.

Στην εγχώρια σκηνή κυριαρχεί απόλυτα τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι και η μοναδική ομάδα της χώρας που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης το 1969.

H χρηματιστηριακή αξία της Σλόβαν είναι 33,9 εκατομμύρια και προπονητής της ο Ιβοριανός πρώην σταρ των Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρσελόνα Γιάγια Τουρέ.