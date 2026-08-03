Ξεμούδιασε στην Πολωνία με φιλικό συμβιβασμό η ΑΕΛ

Από το Σάββατο η ΑΕΛ είναι στην Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και σήμερα Δευτέρα (03/08), έδωσε και το πρώτο της φιλικό. Αντίπαλος ήταν η Λέγκια Βαρσοβίας, με την οποία εξήλθε ισόπαλη 1-1.

Η Λεμεσιανή ομάδα... ξεμούδιασε, με τον Χούγκο Μάρτινς να κάνει τα πειράματα του, βάζοντας αρκετούς νεαρούς στην αρχική ενδεκάδα. Συγκεκριμένα ξεκίνησε με τους: Κυριάκου, Νεοφύτου, Ντένσβιλ, Κυριάκου, Παπαγεωργίου, Πετί, Ζόκε, Αλμέιδα, Καραμάνη, Μουγκέ, Σ. Χριστοφή.

Το γκολ για τους γαλαζοκίτρινους ήρθε από τον Σινγκ στο 85ο λεπτό, ο οποίος «απάντησε» στο προβάδισμα των Πολωνών στις αρχές της επανάληψης.