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Και η Αγγλία θα αποσύρει την υποστήριξή της για την επανεκλογή Ινφαντίνο

ΓΗΠΕΔΟ

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Και η Αγγλία θα αποσύρει την υποστήριξή της για την επανεκλογή Ινφαντίνο

Νωρίτερα σήμερα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουαλίας (FAW) έγινε η πρώτη εθνική ομοσπονδία που απέσυρε επίσημα την υποστήριξή της στον Ινφαντίνο

Και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας θα ακολουθήσει το... παράδειγμα της ουαλικής ομοσπονδίας και θα αποσύρει την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα επανεκλογής του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA, όπως δήλωσε σήμερα (3/8) μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, καθώς εντάθηκαν οι αντιδράσεις κατά του αποτυχημένου σχεδίου του επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να πουλήσει ένα μερίδιο από το Μουντιάλ.

Το σχέδιο της FIFA να αντλήσει έως και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές πουλώντας ένα μερίδιο περίπου 20% από μια νέα οντότητα, η οποία θα επέβλεπε διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποσύρθηκε, ύστερα από έντονη αντίσταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με την εγκατάλειψη αυτού του σχεδίου, η προσοχή έχει πλέον στραφεί στις πιθανές επιπτώσεις για τον Ινφαντίνο, του οποίου η υποψηφιότητα γι' ακόμη μια ακόμη θητεία στην προεδρία της FIFA θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυξημένο έλεγχο μετά την αποτυχημένη πρωτοβουλία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουαλίας (FAW) έγινε η πρώτη εθνική ομοσπονδία που απέσυρε επίσημα την υποστήριξή της στον Ινφαντίνο. Στη σχετική ανακοίνωσή της η FAW ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας επιβεβαιώνει με την παρούσα την απόσυρση της υποστήριξής της για την υποψηφιότητα του κ. Τζιάνι Ινφαντίνο, για επανεκλογή ως πρόεδρος της FIFA για τη θητεία 2027-2031.

Οι πρόσφατες αποτυχίες στην καλή διακυβέρνηση, τις διαδικασίες, την ηγεσία, τις αξίες, τη διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών, την επικοινωνία και την ορθή κρίση μας οδήγησαν σε μια θέση, όπου ο κ. Ινφαντίνο έχει χάσει την εμπιστοσύνη της FAW για να παραμείνει στο τιμόνι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η αποτυχία να θέσει τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου πάνω απ' όλα είναι μια αποτυχία που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε».

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