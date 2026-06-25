ΒΙΝΤΕΟ: Τέλος στην αναμονή, αποκάλυψε τις νέες εμφανίσεις ο Απόλλωνας

Ο Απόλλωνας έβαλε τέλος στην αναμονή των φίλαθλων του παρουσιάζοντας μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε τις νέες επίσημες εμφανίσεις της ομάδας για τη σεζόν 2026/27.

Οι γαλάζιοι, οι οποίοι δημιούργησαν προσμονή στον κόσμο τους με κάποια εντυπωσιακά βίντεο (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ) αναφέρουν στη σχετική τους ανάρτηση:

«Η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί. Η αναμονή τελείωσε. Είναι ώρα να αποκαλύψουμε τη νέα εποχή» αναφέρει ο Απόλλωνας.

Δείτε τις νέες εμφανίσεις της ομάδας της Λεμεσού στο πιο κάτω βίντεο: