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ΒΙΝΤΕΟ: Τέλος στην αναμονή, αποκάλυψε τις νέες εμφανίσεις ο Απόλλωνας

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Τέλος στην αναμονή, αποκάλυψε τις νέες εμφανίσεις ο Απόλλωνας

Ο Απόλλωνας έβαλε τέλος στην αναμονή των φίλαθλων του παρουσιάζοντας μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε τις νέες επίσημες εμφανίσεις της ομάδας για τη σεζόν 2026/27.

Οι γαλάζιοι, οι οποίοι δημιούργησαν προσμονή στον κόσμο τους με κάποια εντυπωσιακά βίντεο (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ) αναφέρουν στη σχετική τους ανάρτηση: 

«Η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί. Η αναμονή τελείωσε. Είναι ώρα να αποκαλύψουμε τη νέα εποχή» αναφέρει ο Απόλλωνας.

Δείτε τις νέες εμφανίσεις της ομάδας της Λεμεσού στο πιο κάτω βίντεο:

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