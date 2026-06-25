ΒΙΝΤΕΟ: Τέλος στην αναμονή, αποκάλυψε τις νέες εμφανίσεις ο Απόλλωνας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Απόλλωνας έβαλε τέλος στην αναμονή των φίλαθλων του παρουσιάζοντας μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε τις νέες επίσημες εμφανίσεις της ομάδας για τη σεζόν 2026/27.
Οι γαλάζιοι, οι οποίοι δημιούργησαν προσμονή στον κόσμο τους με κάποια εντυπωσιακά βίντεο (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ) αναφέρουν στη σχετική τους ανάρτηση:
«Η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί. Η αναμονή τελείωσε. Είναι ώρα να αποκαλύψουμε τη νέα εποχή» αναφέρει ο Απόλλωνας.
Δείτε τις νέες εμφανίσεις της ομάδας της Λεμεσού στο πιο κάτω βίντεο:
⚪ The operation is complete.— Apollon FC (@APOLLONOFFICIAL) June 25, 2026
🔵 The wait is over.
⚫ It’s time to reveal the new era.
𝗔𝗽𝗼𝗹𝗹𝗼𝗻 𝗙𝗖 | 𝗮𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 | 𝗨𝗻𝗶𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 | 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟳 pic.twitter.com/dozPag00k2