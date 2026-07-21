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Το έκανε με... αποδείξεις ο Νίκος Παπαδόπουλος

ΓΗΠΕΔΟ

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Το έκανε με... αποδείξεις ο Νίκος Παπαδόπουλος

Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου, στις τοποθετήσεις του, τόσο σε αυτήν του Μαρτίου όταν ανέλαβε τα ηνία αλλά και σε κάποιες άλλες τηλεοπτικές του παρουσίες, στάθηκε στη φουρνιά των νεαρών παικτών.

Και η αλήθεια είναι πως ο επιθετικός Νικόλας Κούτσακος έδειξε από πέρσι τι μπορεί να προσφέρει, όπως και ο Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης. Επέστρεψαν δε από δανεισμό οι μέσος Στέλιος Βρόντης και ο μεσοεπιθετικός Σταύρος Γεωργίου, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να γίνουν βασικά γρανάζια στο πλάνο του Νίκου Παπαδόπουλου. Αποκτήθηκε ο Νικόλας Αγγελόπουλος που, στα 22 του, αναζητά το μεγάλο βήμα.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός έδειξε στον Λεβαδειακό πως μπορεί να αναδείξει νεαρούς. Και το έκανε με μεγάλη επιτυχία, με αποτέλεσμα η ομάδα της Βοιωτίας να βάλει μπόλικο χρήμα στα ταμεία της. Ήταν και από τους λόγους της επιλογής για την τεχνική ηγεσία αφού στο πλάνο της διοίκησης είναι η ανάδειξη νεαρών που θα γίνουν μέλη του ρόστερ και στη συνέχεια θα φέρουν και... χρήμα στα ταμεία.

Όσον αφορά την προετοιμασία, μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα και, από το προσεχές Σάββατο, το σκηνικό θα μεταφερθεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα εντείνονται οι προσπάθειες για απόκτηση επιτελικού μέσου.

 

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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