Με Νεγκό και Ντιονί η αποστολή της Ομόνοιας

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (22/07, 20:00) εντός έδρας αγώνα, απέναντι στην Καϊράτ για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Ο Μπεργκ έχει στην διάθεση του τους Νεγκό και Ντιονί, ενώ δεν πρόλαβε ο Οντουμπάντζο ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για τη ρεβάνς.

Η αποστολή των πρασίνων αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Μοντνόρ, Κακουλλής, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Π. Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου, Ντιόνι.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cytavision.