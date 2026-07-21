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Με Νεγκό και Ντιονί η αποστολή της Ομόνοιας

ΓΗΠΕΔΟ

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Με Νεγκό και Ντιονί η αποστολή της Ομόνοιας

Ανακοινώθηκαν οι επιλογές του Μπεργκ

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (22/07, 20:00) εντός έδρας αγώνα, απέναντι στην Καϊράτ για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Ο Μπεργκ έχει στην διάθεση του τους Νεγκό και Ντιονί, ενώ δεν πρόλαβε ο Οντουμπάντζο ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για τη ρεβάνς. 

Η αποστολή των πρασίνων αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Μοντνόρ, Κακουλλής, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Π. Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου, Ντιόνι.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cytavision. 

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