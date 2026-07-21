Παρέδες: «Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος της καλύτερης εθνικής ομάδας της Αργεντινής στην ιστορία»

Η Αργεντινή δεν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα της, καθώς ηττήθηκε στον τελικό του Μουντιάλ 2026 από την Ισπανία, η οποία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στη διοργάνωση. Η μεγάλη αναμέτρηση, πάντως, σημαδεύτηκε από ένταση και αρκετές συγκρούσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Ο Λεάνδρο Παρέδες αποτέλεσε έναν από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές της ομάδας, κυρίως λόγω της αντιαθλητικής συμπεριφοράς του καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στην Ισπανία.

Ο 32χρονος μέσος της Μπόκα Τζούνιορς, την επόμενη μέρα του τελικού, έδειξε τη συναισθηματική του πλευρά, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε όσα συνέβησαν με τους παίκτες της «Φούρια Ρόχα».

Συγκεκριμένα, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησής του στο Instagram, έκανε τον απολογισμό της «Αλμπισελέστε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!!!

Σ’ ΑΓΑΠΩ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ.

Σήμερα γράφω με μεγάλη θλίψη στην ψυχή μου, επειδή δεν καταφέραμε να προσφέρουμε τη χαρά που τόσο πολύ αξίζει η χώρα μας, αλλά με την καρδιά γεμάτη υπερηφάνεια που δώσαμε ό,τι είχαμε και αφήσαμε τη σημαία μας για άλλη μια φορά στην κορυφή!

Ευχαριστώ τον καθένα που ήταν μέλος αυτής της εθνικής ομάδας, αυτή την ομάδα παικτών που έδωσε τα πάντα για να εκπροσωπήσει αυτή τη φανέλα, όπως έκανε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο κάθε αγώνα!

Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος της καλύτερης εθνικής ομάδας της Αργεντινής στην ιστορία!!»