BINTEO: Ανακοίνωσε ντιλ με άρωμα... «Casa de Papel» ο Απόλλωνας

O Aπόλλωνας θα ντύνεται τη σεζόν 2026/27 με Adidas και η νέα συνεργασία ανακοινώθηκε με ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα της Λεμεσού.

Το βίντεο είναι εμπνευσμένο από την πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά «Casa de Papel».

«Μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη αποστολή. Ένας πολύτιμος στόχος. Μια αποστολή η οποία αλλάζει τα πάντα. Παρακολουθήστε τη ληστεία η οποία σημαδοτοδεί την έναρξη μιας νέας εποχής καθώς η τελική αποκάλυψη αναδεικνύει τον νέο συνεργάτη του Απόλλωνα: Unisport / Adidas», η... περίληψη από την ομάδα της Λεμεσού.

Δείτε το βίντεο: