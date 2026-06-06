BINTEO: Ανακοίνωσε ντιλ με άρωμα... «Casa de Papel» ο Απόλλωνας
ΓΗΠΕΔΟ
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O Aπόλλωνας θα ντύνεται τη σεζόν 2026/27 με Adidas και η νέα συνεργασία ανακοινώθηκε με ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα της Λεμεσού.
Το βίντεο είναι εμπνευσμένο από την πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά «Casa de Papel».
«Μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη αποστολή. Ένας πολύτιμος στόχος. Μια αποστολή η οποία αλλάζει τα πάντα. Παρακολουθήστε τη ληστεία η οποία σημαδοτοδεί την έναρξη μιας νέας εποχής καθώς η τελική αποκάλυψη αναδεικνύει τον νέο συνεργάτη του Απόλλωνα: Unisport / Adidas», η... περίληψη από την ομάδα της Λεμεσού.
Δείτε το βίντεο:
The heist is over.— Apollon FC (@APOLLONOFFICIAL) June 6, 2026
The contents will change everything.
A new chapter is about to begin... pic.twitter.com/u8GsWusZXS