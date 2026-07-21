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Ζωηρό ενδιαφέρον για τον Λαπόρτ από την Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ζωηρό ενδιαφέρον για τον Λαπόρτ από την Μπαρτσελόνα

Ο πρώην αμυντικός των Μάντσεστερ Σίτι και Αλ Νασρ έχει μακροχρόνιες παραστάσεις στο κορυφαίο επίπεδο

Η Μπαρτσελόνα θέλει να ντύσει στα χρώματά της τον Αϊμερίκ Λαπόρτ! Οι Μπλαουγκράνα βλέπουν στο πρόσωπο του 32χρονου αμυντικού μια ιδανική περίπτωση για τα μετόπισθεν, σύμφωνα με την Diario Sport.

Ο Ισπανός πολύπειρος κεντρικός αμυντικός αναδείχθηκε προ διημέρου Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη φανέλα της Φούρια Ρόχα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανασταλτική θωράκιση της ομάδας του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Μάλιστα, συνέθεσαν ένα αχτύπητο δίδυμο με τον Κουμπαρσί της Μπάρτσα, στην άμυνα. Αυτό το αμυντικό δίδυμο οραματίζονται να δομήσουν και στη Βαρκελώνη ενόψει της ερχόμενης σεζόν, οι άνθρωποι του συλλόγου. Υπενθυμίζουμε πως η Ισπανία δέχθηκε μόλις ένα γκολ καθ΄ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Ο πρώην αμυντικός των Μάντσεστερ Σίτι και Αλ Νασρ έχει μακροχρόνιες παραστάσεις στο κορυφαίο επίπεδο και την περασμένη χρονιά με τη φανέλα της Μπιλμπάο είχε 25 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ.

 

 

 

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