Η κυριαρχία της Premier League σε παίκτες και χρόνο στο Μουντιάλ

Ενώ η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και η Αργεντινή μπορούσε να καυχηθεί για τη συμμετοχή της σε έναν δεύτερο συνεχόμενο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μάλιστα ως κάτοχος του τίτλου, ήταν μια διοργάνωση που αναμφίβολα κυριαρχήθηκε από την Premier League.

Καμία άλλη κορυφαία κατηγορία στην Ευρώπη ή από όλο τον κόσμο δεν πλησίασε κοντά στο να φτάσει την επίδραση που είχε η Premier League στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όσον αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων στη διοργάνωση και τα λεπτά που συγκέντρωσαν αυτοί οι παίκτες, όπως αναφέρει σε σχετική του ανάλυση η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Transfermarkt.

Τουλάχιστον το 21% των συνολικών λεπτών που έπαιξε κάθε παίκτης στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο προήλθε από έναν παίκτη που έπαιξε στην Premier League στην αρχή του τουρνουά.

Αυτό δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη αν αναλογιστεί κάποιος ότι η συνολική χρηματιστηριακή αξία κάθε συμμετέχοντα στην Premier League στο τουρνουά ανήλθε στο απίστευτο ποσό των 5,94 δισεκατομμυρίων ευρώ - το οποίο είναι υπερδιπλάσιο της επόμενης υψηλότερης συνδυασμένης χρηματιστηριακής αξίας των συμμετεχόντων σε ένα πρωτάθλημα, η οποία τυχαίνει να είναι η Bundesliga με 2,16 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και αυτό ήταν επίσης εμφανές στον τελικό, όπου οκτώ από τους 22 βασικούς παίκτες ήταν παίκτες της Premier League όταν ξεκίνησε η διοργάνωση.

Το επόμενο καλύτερο πρωτάθλημα όσον αφορά τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η LaLiga, με την ισπανική κορυφαία κατηγορία να έχει το 9,4% των συνολικών λεπτών που παίχτηκαν. Αυτό, αναμφίβολα, ενισχύθηκε από την πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό της διοργάνωσης, με την εθνική ομάδα να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε παίκτες από τη LaLiga. Επτά από την αρχική ενδεκάδα της Ισπανίας στον τελικό αγωνίζονται στη LaLiga, μαζί με δύο από τους τέσσερις αναπληρωματικούς που μπήκαν στον αγώνα.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Bundesliga, η οποία είχε 93 παίκτες στο τουρνουά και μερικούς αξιοσημείωτους που ξεχώρισαν, όπως οι Μίκαελ Ολίσε, Νταγιό Ουπαμεκανό και Χάρι Κέιν, οι οποίοι έφτασαν στους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Η Ligue 1 και η Serie A...κατέληξαν ισόπαλες με ακριβώς 7,2% η καθεμία, ενώ η Major League Soccer (MLS) ξεπέρασε μια σειρά από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης και να κατακτήσει την έκτη θέση.

Η κορυφαία κατηγορία της Βόρειας Αμερικής αναμφίβολα επωφελήθηκε από την ώθηση του Λιονέλ Μέσι στον τελικό, μαζί με τον Αργεντινό συμπαίκτη του Ροντρίγκο ντε Πολ.

Το MLS είχε τουλάχιστον 45 συμμετέχοντες στο τουρνουά, που αποτελούσαν το 4% των συνολικών λεπτών που παίχτηκαν, τοποθετώντας τους μπροστά από τη Saudi Pro League (3,4%), την Τουρκική Super Lig (2,8%), την ολλανδική Eredivisie (2,7%), με την Primeira Liga της Πορτογαλίας να ολοκληρώνει την δεκάδα (1,9%).