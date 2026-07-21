Στην ΑΕΛ και επίσημα ο Μπρούνο Αλμέιδα!

Μετά την ενίσχυση στην άμυνα με τους Ντένσβιλ και Καρώ, σειρά πήρε η... επίθεση! Η ΑΕΛ μέσω ανακοίνωσης ενημερώνει για τον δανεισμό του Μπρούνο Αλμέιδα, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο και αφού πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έβαλε υπογραφή σε μονοετές συμβόλαιο.

Αναλυτικά: Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την C.D. Santa Clara για την παραχώρηση του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή Bruno Almeida (09/09/1996).

Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2027.

Καλωσορίζουμε τον Bruno Almeida στη μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.