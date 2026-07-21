ΦΩΤΟ: Έτοιμη η Ομόνοια για την πρώτη μάχη, τετ-α-τετ με τον Μπεργκ ο Ντιονί

Με χαμόγελα, αισιοδοξία και ανυπομονησία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Καϊράτ (22/07, 20:00). Ο Μπεργκ ολοκλήρωσε το αγωνιστικό του πλάνου και οι ποδοσφαιριστές παρουσιάζονται έτοιμοι να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον 3ο προκριματικό του Champions League.

Ο Νορβηγός δεν υπολογίζει στον Οντουμπάντζο, ο οποίος είναι το μοναδικό πρόβλημα στην ομάδα της πρωτεύουσας. Απ' εκεί και πέρα, μπήκε σε φουλ ρυθμούς ο Ντιονί ο οποίος συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση. Δείτε πιο κάτω πλάνα από την τελευταία προπόνηση στο Γέρι.











