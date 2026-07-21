Στο αεροπλάνο μετά από 45 μήνες!

Για το ταξίδι στη Γεωργία ετοιμάζεται η αποστολή του Απόλλωνα, ενόψει του πρώτου σκέλους των αναμετρήσεων με την Ντίλα Γκόρι, την Πέμπτη (23/07), για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η ομάδα της Λεμεσού μπαίνει ξανά σε αεροπλάνο για εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι, καθώς επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από τέσσερα χρόνια. H τελευταία φορά που ταξίδεψαν οι γαλάζιοι ήταν στις 26 Οκτωβρίου 2022, όταν πήγαν στη Σλοβακία για τον αγώνα με την ουκρανική Ντίνπρο, για την προτελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης.

Όπως ανακοινώθηκε χθες από τον Απόλλωνα, στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα περιλαμβάνεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Εμάνουελ Άιβου, ο οποίος προστέθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Επιδίωξη για το συγκρότημα του Αργεντινού τεχνικού είναι να μπει η βάση για την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει την Τρίτη, 28 Ιουλίου, στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Εφόσον εξασφαλιστεί η πρόκριση, σύμφωνα με τη χθεσινή κλήρωση, επόμενος αντίπαλος θα είναι ο νικητής του ζευγαριού ανάμεσα στη ρουμανική Κλουζ, στην οποία τερματοφύλακας είναι ο Νεόφυτος Μιχαήλ, και τη νορβηγική Μπραν.