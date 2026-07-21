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Συγκινεί ο Κόνορ Γκόλτσον: «Μετά την πρώτη νύχτα στην εντατική, περπάτησα και ένιωσα περήφανος»

ΓΗΠΕΔΟ

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Συγκινεί ο Κόνορ Γκόλτσον: «Μετά την πρώτη νύχτα στην εντατική, περπάτησα και ένιωσα περήφανος»

Το μήνυμα του κεντρικού αμυντικού του Απόλλωνα μετά το χειρουργείο

Έπειτα από μία βδομάδα από την χειρουργική επέμβαση στην καρδία στην οποία υποβλήθηκε, ο Κόνορ Γκόλτσον ενημέρωσε τους ακόλουθούς του για την κατάσταση της υγείας του. 

Διαβάστε όσα σημείωσε στην σελίδα του στο instagram: 

«Σε μία εβδομάδα από αύριο.

Είχα πει ότι αυτή τη φορά θα σας κρατώ ενήμερους, οπότε ας ξεκινήσουμε. Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη, κάτι που είναι το σημαντικότερο. Τελικά όμως διήρκεσε 13 ώρες και μου άφησε πολύ περισσότερους μώλωπες, κοψίματα και τραύματα απ’ ό,τι το 2017. Πέρασα μία νύχτα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και άλλη μία στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, πριν επιστρέψω στον θάλαμο.

Μετά την πρώτη νύχτα στην Εντατική περπάτησα για πρώτη φορά στον διάδρομο μαζί με έναν φυσιοθεραπευτή. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα, αλλά ένιωσα πραγματικά περήφανος που μπορούσα να κινηθώ.

Μόλις πέντε ημέρες αργότερα, ο χειρούργος και οι νοσηλευτές μού επέτρεψαν να επιστρέψω στο σπίτι. Είναι απίστευτο πόσο δύσκολα έχουν γίνει πλέον ακόμη και τα πιο απλά πράγματα, όμως μέρα με τη μέρα αισθάνομαι καλύτερα και γίνομαι ολοένα και πιο ανεξάρτητος.

Σήμερα η σύζυγός μου αφαίρεσε τους επιδέσμους. Η ουλή είναι η ίδια, απλώς λίγο μεγαλύτερη και πολύ πιο πρόσφατη.

Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα που μου στείλατε την τελευταία εβδομάδα. Σήμαιναν πολλά για μένα. Ευχαριστώ και τη σύζυγό μου. Είναι πραγματικά μια υπερηρωίδα για όλα όσα πέρασε αυτή την εβδομάδα και γιατί δεν έφυγε ούτε στιγμή από το πλευρό μου.

Θα σας ενημερώσω ξανά σε μία ή δύο εβδομάδες.»

 

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