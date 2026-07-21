Ανακοίνωσε Γκαρσία και Ντε Μάρκο η Ομόνοια Αραδίππου

Διπλή ενίσχυση για την Ομόνοια Αραδίππου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι Ουνάι Γκαρσία και Βέρνον Ντε Μάρκο αποτελούν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Μάλιστα, ο δεύτερος έρχεται στην Κύπρο για δεύτερη φορά, αφού πέρασε και από τον Απόλλωνα.

Αναλυτικά: «Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τον έμπειρο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Vernon De Marco.

Ο Vernon De Marco αγωνίστηκε ξανά στην Κύπρο το 2024-25 με τον Απολλωνα Λεμεσού, ενώ πέρυσι αγωνιζόταν στον Πανσερραϊκό

Καλωσορίζουμε τον Vernon στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας! ».

Αναλυτικά: «Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τον πολύπειρο Ισπανό κεντρικό αμυντικό Unai García!

Ο Unai García αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην CA Osasuna με περισσότερες από 200 επίσημες συμμετοχές και έχοντας διατελέσει αρχηγός της ομάδας, ενώ την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στον Παναιτωλικό.

Καλωσορίζουμε τον Unai στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας