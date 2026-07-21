Στην Πολωνία ο Καλούλου - Νέο φιλικό για τον Άρη

Με την υπόλοιπη ομάδα στην Πολωνία ενσωματώθηκε ο Γκέντεον Καλούλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Άρη, ο οποίος παράλληλα ενημερώνει για την προετοιμασία.

Αναλυτικά: Ο «Μουντιαλικός» αμυντικός απουσίαζε με άδεια λόγω της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με την οποία είχε φτάσει μέχρι τους 32 της διοργάνωσης.

Στο μεταξύ η προετοιμασία της ομάδας συνεχίστηκε με διπλή προπόνηση την Τρίτη. Τόσο η πρωινή όσο και η απογευματινή προπόνηση διεξήχθησαν στο γήπεδο.

Η πρωινή μάλιστα ήταν αρκετά μεγάλη σε διάρκεια, - περίπου 75 λεπτά- και περιλάμβανε ασκήσεις με πάσες, ασκήσεις εκρηκτικότητας και σπριντ σε μικρές αποστάσεις. Ακολούθως οι ποδοσφαιριστές εκτέλεσαν ασκήσεις ένας εναντίον ενός, δύο εναντίον δύο και τρεις εναντίον τριών σε μικρούς χώρους και ολοκλήρωσαν με στατικές φάσεις.

Το απόγευμα η προπόνηση αφορούσε σε ασκήσεις ανάπτυξης και κυκλοφορίας της μπάλας, καθώς και τελειώματα, ενώ το τελευταίο κομμάτι αναλώθηκε και πάλι στις στατικές φάσεις.

Αύριο είναι προγραμματισμένο το δεύτερο φιλικό παιχνίδι επί Πολωνικού εδάφους με αντίπαλο τη Hapoel Ra’ ananna, ομάδα δεύτερης κατηγορίας του Ισραήλ που έχει ως στόχο την άνοδο στην Α΄ κατηγορία. Το ρόστερ της αποτελείται κυρίως από γηγενείς ποδοσφαιριστές, ενώ έχει στις τάξεις της τρεις Αφρικανούς οι οποίοι αποκτήθηκαν πρόσφατα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου όπου προετοιμάζεται η ομάδα μας και θα αρχίσει στις 17:00 (18:00 ώρα Κύπρου).