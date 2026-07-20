Eνδεκάδα σαν ανοικτό βιβλίο

To πλάνο του Ερνάν Λοσάδα για την πρώτη μάχη με την Ντίλα Γκόρι την προσεχή Πέμπτη (19:00) στη Γεωργία μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο Αργεντίνος προπονητής πολύ δύσκολα θα αλλάξει πρόσωπα σε σχέση με όσα παρουσίασε στο φιλικό εντός των τειχών με αντίπαλα την ΑΕΚ. Άλλωστε μεσοαμυντικά υπάρχει καλή λειτουργία που αγγίζει το... άριστο και αυτό αποτυπώνεται από το μηδέν παθητικό σε τέσσερα φιλικά. Εκτός φυσικά και αν ο Γκασπάρ δεν είναι σε θέση να βοηθήσει εξαιτίας ενός προβλήματος που αποκόμισε απέναντι στους Λαρνακείς.

Ουσιαστικά είναι σαν… ανοικτό βιβλίο η ενδεκάδα του Λοσάδα και με την οποία πιστεύει πως θα έρθει το ζητούμενο και θα μπουν οι βάσεις πρόκρισης. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κουν, κεντρικοί αμυντικοί οι Κβίντα και Κονομής, μιας και ο Αϊβού είναι μόλις μερικές μέρες στο Κολόσσι, και στα άκρα της άμυνας οι Γκασπάρ και Μαλεκκίδης. Οι Μπράουν, Λιούμπιτς και Ασουνσάο θα συνθέτουν την τριάδα του κέντρου, με τους Βέισμπεκ, Εσκρίτσε και Μπράντον Τόμας να είναι στη γραμμή κρούσης.

Σίγουρα, με την ενσωμάτωση Γκάρι Ροντρίγκες και Άλεν Όζμπολτ, θα αλλάξει η εικόνα μεσοεπιθετικά, με την τεχνική ηγεσία να έχει περισσότερες επιλογές. Πιθανότατα να γίνει και άλλη μεταγραφή που θα αφορά το επιθετικό κομμάτι.

Από εκεί και πέρα, η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας πλησιάζει τις 5.000, ένα νούμερο ικανοποιητικό για την εποχή, με τη διοίκηση να στέλνει συνεχώς ευχαριστίες στον κόσμο.