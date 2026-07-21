Στο Χονγκ Κονγκ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης

Στο Χονγκ Κονγκ βρίσκεται ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, όπου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας. Ο Κύπριος ξιφομάχος θα αγωνιστεί την Τετάρτη, 22 Ιουλίου στο αγώνισμα του Foil (Ξίφος Ασκήσεως), με τη συμμετοχή συνολικά 172 αθλητών από όλο τον κόσμο.

O Τοφαλίδης θα παίξει στον προκριματικό στο 11ο pool. Συνολικά θα προκριθούν 117 αθλητές στη φάση των νοκ – άουτ που θα ξεκινήσουν την ίδια μέρα και θα συνεχιστούν το Σάββατο (25/7) έως τον τελικό. Πέρσι ο Τοφαλίδης, No98 στο ταμπλό, είχε μπει στους «64» του κόσμου (κατετάγη 54ος).

Τον περασμένο μήνα ο Τοφαλίδης συμμετείχε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξιφασκίας καταλαμβάνοντας θέση στο Top 50. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ο 33χρονος ξιφομάχος συμμετείχε σε αγώνα επίδειξης μεταξύ του συλλόγου του Lansdowne Club Mayfair και του New York Athletic Club, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η διοργάνωση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για να διατηρήσει τον αγωνιστικό του ρυθμό και να δοκιμαστεί απέναντι σε ποιοτικούς αντιπάλους, λίγες ημέρες πριν από τη συμμετοχή του στη μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμμετοχή του ως μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία και ιδανική προετοιμασία ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Επόμενοι στόχοι

Μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης θα συνεχίσει τη διεθνή αγωνιστική του πορεία με επόμενους σημαντικούς σταθμούς τους Μεσογειακούς Αγώνες και τους Κοινοπολιτειακούς της Ξιφασκίας. Οι διοργανώσεις αυτές αποτελούν βασικούς αγωνιστικούς στόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τον νέο Ολυμπιακό κύκλο πρόκρισης προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, ο οποίος αρχίζει τον Απρίλιο του 2027.

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης στηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την Allwyn, την ISX Financial και το πρόγραμμα «Olympic Solidarity» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).