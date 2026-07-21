Ούτε την πρώτη σεζόν που συμμετείχε αλλά ούτε και πέρσι. Κατάφερε όμως να κάνει τις υπερβάσεις της και να παίξει, πρώτα στο Conference και μετά στη League Phase του Champions League.

Την προσεχή Πέμπτη (22:00) θα ξεκινήσει από την Κροατία το οδοιπορικό της απέναντι στη Χάιντουκ Σπλιτ για τον 2ο προκριματικό του Europa League. Ένα εμπόδιο αρκετά υψηλό. Και αφού το ξεπεράσει, θα κληθεί να αντιμετωπίσει άλλη μία δύσκολη ομάδα. Συγκεκριμένα, στον 3ο γύρο του Europa League, θα βρει στον δρόμο της τη Σάλτσμπουργκ. Ο πρώτος αγώνας (06/08) θα γίνει στην Κύπρο ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 13 Αυγούστου. Έχει συνηθίσει στα... δύσκολα η Πάφος FC και θα προσπαθήσει και φέτος να φτάσει μακριά.

Να σημειωθεί πως σε περίπτωση αποκλεισμού από τη Χάιντουκ, τότε θα «υποβιβαστεί» στο Conference League και εκεί θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Τιφλίδας - Ζάλγκιρις.