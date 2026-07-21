Κανένα θέμα Γκοτσολεϊσβίλι στον Παναθηναϊκό

Παρά τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον Γεωργιανό δεξιό μπακ, Γκιόργκι Γκοτσολεϊσβίλι, από το «τριφύλλι» δεν προκύπτει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Η συγκεκριμένη περίπτωση είχε απασχολήσει τους «πράσινους» σε προγενέστερο στάδιο, πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Μετά την προσθήκη του Έλληνα αμυντικού, ο σχεδιασμός για τη θέση του δεξιού μπακ διαφοροποιήθηκε και δεν υπάρχει πλέον πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση.

Στον Παναθηναϊκό θεωρούν πως το ρόστερ είναι καλυμμένο στη συγκεκριμένη θέση και, παρά τη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες, το όνομα του Γκοτσολεϊσβίλι δεν βρίσκεται στο μεταγραφικό πλάνο της ομάδας.

Ως εκ τούτου, τα σενάρια περί ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο διεθνή Γεωργιανό δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα.