H πιθανότητα ο Ντιγκινί να βρεθεί απέναντι στον Απόλλωνα

Στην Κύπρο επιστρέφει ο Ντιγκινί για να βρεθεί στον τρίτο κυπριακό σταθμό της καριέρας τους, αφού ανακοινώθηκε από την ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Με έδρα τη Λεμεσό ήταν και οι προηγούμενες ομάδες, καθώς ήταν για τρία χρόνια στον Απόλλωνα (2020-2023) και μία χρονιά στην ΑΕΖ (2023-24).

Με δεδομένο ότι η ΑΕΠ θα αγωνίζεται στην Β’ κατηγορία, υπάρχει το ενδεχόμενο ο Ντιγκινί να τεθεί αντίπαλος του Απόλλωνα, εάν οι δυο ομάδες βρεθούν στο κύπελλο.

Τη χρονιά που έπαιξε στην ΑΕΖ αγωνίστηκε κόντρα στους γαλάζιους στο ένα από τα τέσσερα συναπαντήματα των δύο ομάδων.