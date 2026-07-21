Υπό στενή παρακολούθηση ο Μασέκο - Τα δεδομένα και η ΑΕΛ που... καραδοκεί

Ο Μασέκο αγωνίστηκε στην ΑΕΛ στο δεύτερο μισό της περιόδου 2025-26 και άφησε θετικές εντυπώσεις οι οποίες μάλιστα του άνοιξαν την πόρτα για το Μουντιάλ, όπου βρέθηκε με την Εθνική της Ν.Αφρικής.

Ο 22χρονος ανήκει στην Μαμελόντι Σάνταουνς (ήταν στους γαλαζοκίτρινους δανεικός), ωστόσο η έναρξη της προετοιμασίας δεν... αφορά στον Μασέκο! Το νεότερο που προκύπτει για την περίπτωση του -όπως αποκαλύπτουν τα Μέσα της χώρας του- είναι πως δεν βρίσκεται στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας, εξέλιξη η οποία ενδιαφέρει την ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού δεν αδιαφόρησε ποτέ για τον 22χρονο και ο Νταμάχου παρακολουθούσε και εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την περίπτωση του. Το γεγονός πως ο Μασέκο κούμπωσε στο πλάνο του Ούγκο Μαρτίνς, ίσως ανοίγει εκ νέου την πόρτα για επιστροφή στο νησί, για λογαριασμό της ΑΕΛ.