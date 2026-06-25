Toυς ενώνει η ίδια δίψα

Όπως αναμενόταν, ο Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης στις πρώτες του τοποθετήσεις, στην ιστοσελίδα του Απόλλωνα, έθεσε ως πρώτο στόχο την κατάκτηση τίτλων με τους γαλάζιους και την ευρωπαϊκή επιτυχία.

Ο Ελλαδίτης αριστερός ακραίος αμυντικός διψάει και η δίψα του ταιριάζει απόλυτα με αυτήν που υπάρχει στην ομάδα της Λεμεσού, που θέλει μια καλή πορεία στην επιστροφή της στο ευρωπαϊκό στερέωμα μετά από τέσσερα χρόνια (σ.σ. η τελευταία ευρωπαϊκή συμμετοχή ήταν τη σεζόν 2022-23, όταν ξεκίνησε στο Champions League ως πρωταθλητής) κι ακολούθως να κυνηγήσει τίτλους, με τον τελευταίο να χρονολογείται το 2022, με την κατάκτηση του σούπερ καπ, λίγους μήνες μετά την εξασφάλιση του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά του ο Μπαλογιάννης διαθέτει στο παλμαρές του, έχοντας ενεργό ρόλο, το κύπελλο με την Μπότεφ Πλόβντιβ το 2024, ενώ την περίοδο 2018-19 βρισκόταν στο δυναμικό του νταμπλούχου ΠΑΟΚ, όμως αγωνιζόταν στην Κ19, έχοντας μία ολιγόλεπτη συμμετοχή στο κύπελλο με την πρώτη ομάδα. Όσον αφορά ευρωπαϊκές συμμετοχές, είχε παίξει την περίοδο 2024-25 σε τέσσερα παιχνίδια στα προκριματικά του Europa League και δύο του Conference League με τη βουλγαρική ομάδα.

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