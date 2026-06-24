Μπαλογιάννης: «Ο τρόπος που μου μίλησε ο Λοσάδα είναι ο βασικός λόγος που ήρθα στον Απόλλωνα»

Αναλυτικά η συνέντευξη στην ιστοσελίδα του συλλόγου:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Ο Ελλαδίτης αριστερός ακραίος αμυντικός αποτελεί το νέο μέλος της κυανόλευκης οικογένειας και, μέσα από την πρώτη του συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, μιλά για τους λόγους που τον οδήγησαν στον Απόλλωνα, τη συζήτηση που είχε με τον προπονητή Ερνάν Λοσάδα, τις εμπειρίες που αποκόμισε από την πορεία του σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και τους στόχους που θέτει με τη νέα του ομάδα.

Καλώς ήρθες στον Απόλλωνα. Πώς αισθάνεσαι που ανοίγεις ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου;

Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Νιώθω πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος και αισιόδοξος. Το πρότζεκτ του Απόλλωνα είναι κάτι που μου άρεσε από την πρώτη στιγμή και πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά και να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο ως ποδοσφαιριστής. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να έχουμε μια επιτυχημένη πορεία.

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το «ναι» στον Απόλλωνα;

Αυτό που μου μεταφέρθηκε ήταν ότι η ομάδα έχει υψηλούς στόχους τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη. Βλέπω έναν σύλλογο που θέλει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται συνεχώς και αυτό είναι κάτι που αναζητώ κι εγώ. Θέλω να κάνω μια σημαντική πορεία στην Κύπρο και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη.

Πότε έγινε η πρώτη επαφή και πόσο εύκολη ήταν η απόφασή σου;

Η πρώτη προσέγγιση έγινε στις αρχές Ιουνίου. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε πολύ καλό κλίμα στις συζητήσεις και δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα να πω το «ναι». Υπήρχαν και άλλες προτάσεις, όμως ο Απόλλωνας ήταν η ομάδα που με έκανε να αισθανθώ καλύτερα και πίστεψα ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα.

Πόσο σημαντική ήταν η συζήτηση με τον προπονητή;

Ήθελα να μιλήσω με τον προπονητή πριν έρθω κάτι το οποίο ο ίδιος επεδίωξε. Κάναμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και μου εξήγησε το πλάνο του, τι περιμένει από εμένα και πώς μπορώ να ενταχθώ στο σύστημά του. Για να είμαι ειλικρινής, ο τρόπος με τον οποίο μου μίλησε για την ομάδα ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που με έπεισαν να έρθω στον Απόλλωνα.

Με ποιους μίλησες για τον Απόλλωνα και τι ήθελες να μάθεις;

Μίλησα με τον Πραξιτέλη Βούρο, με τον οποίο ήμασταν μαζί στον ΟΦΗ, αλλά και με τον Μπράντον Τόμας. Ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας, πώς είναι η καθημερινότητα στον σύλλογο, πώς είναι ο κόσμος και η ζωή στην πόλη. Οι απαντήσεις που πήρα ήταν απόλυτα θετικές και επιβεβαίωσαν όλα όσα ήδη είχα ακούσει.

Έχεις περάσει από διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές. Πόσο σε έχουν διαμορφώσει αυτές οι εμπειρίες;

Πάρα πολύ. Μέσα από διαφορετικές κουλτούρες εξελίσσεσαι πρώτα ως άνθρωπος και στη συνέχεια ως ποδοσφαιριστής. Από κάθε ομάδα και κάθε χώρα κράτησα κάτι διαφορετικό και αυτό με βοήθησε να εξελίσσομαι χρόνο με τον χρόνο.

Πόσο σημαντική ήταν για σένα η περίοδος στις ακαδημίες της Άρσεναλ;

Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγκέντρωνε επιλεγμένους ποδοσφαιριστές από τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Υπήρχε αυστηρό πρόγραμμα και πολύ υψηλές απαιτήσεις. Ήταν δύσκολο, ειδικά σε τόσο μικρή ηλικία, αλλά αποτέλεσε μια σπουδαία εμπειρία και έβαλε τις βάσεις για όσα ακολούθησαν στην καριέρα μου.

Τι κρατάς περισσότερο από την παρουσία σου στη Μπότεφ Πλόβντιβ;

Κρατάω κυρίως την αγάπη που εισέπραξα από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα από τον κόσμο και τον σύλλογο. Ζήσαμε όμορφες στιγμές, κατακτήσαμε ένα τρόπαιο και διεκδικήσαμε σημαντικούς στόχους. Ήταν μια περίοδος που με βοήθησε να εξελιχθώ και να αποκτήσω πολύτιμες εμπειρίες.

Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως ποδοσφαιριστή;

Θεωρώ ότι είμαι ένα επιθετικογενές αριστερό μπακ. Μου αρέσει να βοηθώ την ομάδα δημιουργικά, είτε με τις σέντρες, είτε με το αριστερό μου πόδι, είτε μέσα από το ένας εναντίον ενός και τη συμμετοχή στο build-up. Δεν θεωρώ ότι υστερώ αμυντικά, αλλά το επιθετικό κομμάτι είναι αυτό που με χαρακτηρίζει περισσότερο.

Ξεκίνησες ως μέσος. Πώς έγινε η μετάβαση στο αριστερό άκρο της άμυνας;

Η αλλαγή έγινε στον ΟΦΗ, όταν ο κ. Νιόπλιας με χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ως αριστερό μπακ. Έκανα ένα καλό παιχνίδι και σταδιακά άρχισα να αγαπώ όλο και περισσότερο τη θέση. Εκεί ουσιαστικά βρήκα τον εαυτό μου. Παρόλα αυτά, μπορώ να αγωνιστώ και στη μεσαία γραμμή αν χρειαστεί.

Ποιους στόχους θέτεις για τη νέα σεζόν;

Προσωπικά θέλω κάθε χρόνο να βελτιώνομαι και να εξελίσσομαι. Σε ομαδικό επίπεδο θέλω να πανηγυρίσουμε επιτυχίες και να φέρουμε τρόπαια στον σύλλογο. Στην Ευρώπη, στόχος μας είναι να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται και να διεκδικήσουμε την παρουσία μας στη League Phase. Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, όμως πιστεύω πολύ στην ομάδα.

Ο Απόλλωνας επιστρέφει στην Ευρώπη. Πόσο ανυπομονείς για αυτές τις βραδιές;

Πάρα πολύ. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν πάντα κάτι ιδιαίτερο. Είναι βραδιές που ξεχωρίζουν και ανυπομονώ να τις ζήσω με τη φανέλα του Απόλλωνα. Είμαι αισιόδοξος και ελπίζω ότι στο τέλος θα χαμογελάσουμε.

Ποιον αριθμό επέλεξες;

Το 38. Είναι ο αριθμός με τον οποίο καθιερώθηκα και έζησα όμορφες στιγμές στην καριέρα μου, γι’ αυτό και ήθελα να τον κρατήσω.

Ποιο είναι το πρώτο μήνυμα που θέλεις να στείλεις στους φίλους του Απόλλωνα;

Ανυπομονώ να τους γνωρίσω και να αγωνιστώ μπροστά τους. Θέλω να πανηγυρίσουμε πολλές νίκες μαζί και να είναι πάντα δίπλα μας, γιατί η ομάδα χρειάζεται τη στήριξή τους. Από την πλευρά μας, θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε χαρούμενους.

Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα.