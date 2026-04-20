Ανακοίνωσε το... αναμενόμενο ο ΑΠΟΕΛ ενόψει πρώτου ημιτελικού

Έγινε το αναμενόμενο από τους ΑΠΟΕΛίστες.

Οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων εξάντλησαν τα εισιτήρια που τους αναλογούσαν για το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου, κόντρα στον Απόλλωνα (22/04).

Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ ετοιμάζουν δυναμικό παρών στο «Άλφαμεγα Stadium», όπου θα σπρώξουν την ομάδα τους στο πρώτο βήμα και στην αντίδραση μετά την ήττα από την Ομόνοια.

Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια στην κερκίδα των φιλοξενούμενων, για τον αγώνα Κυπέλλου Απόλλωνας - ΑΠΟΕΛ (22/04-19:00)».