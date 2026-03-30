Όλες οι πληροφορίες για την οικονομική καμπάνια του ΑΠΟΕΛ

Αναλυτικά:

Για το παρόν και το μέλλον

Η μεγάλη οικογένεια του ΑΠΟΕΛ ενώνεται σε μια κρίσιμη στιγμή, εγκαινιάζοντας μια δυναμική καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης με στόχο τη στήριξη και τη σταθεροποίηση ολόκληρου του οικοδομήματος της ομάδας μας. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια που βασίζεται στη δύναμη του κόσμου μαζικά αλλά και ειδικά στον κάθε ένα από εμάς. Με τίτλο «Ο ΑΠΟΕΛ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, για το παρόν και το μέλλον», συμμετέχουμε ενεργά στην μεγαλύτερη προσπάθεια στήριξης της Ιδέας που εκφράζουν τα 5 γράμματα, στο όνομά μας.

Η καμπάνια αυτή δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική πρωτοβουλία, αλλά μια πράξη ενότητας και ευθύνης. Όλοι οι θεσμοί του ΑΠΟΕΛ στέκονται αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια: το Σωματείο, οι Βετεράνοι που τίμησαν τη φανέλα, καθώς και ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΕΛ, εκφράζοντας την καθολική υποστήριξη και την πίστη τους στο κοινό όραμα .

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα τύχουν αυστηρού ελέγχου και διαφάνειας μέσω καθορισμένων διαδικασιών, διασφαλίζοντας ότι κάθε εισφορά αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη συνέχεια, θα διοχετεύονται για την κάλυψη των οικονομικών εκκρεμοτήτων του ΑΠΟΕΛ, με βάση τις υφιστάμενες προτεραιότητες και τις άμεσες ανάγκες.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο ΑΠΟΕΛ χρειάζεται τη στήριξη όλων. Κάθε μικρή ή μεγάλη συνεισφορά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εξυγίανση και την ενίσχυση του συλλόγου. Είναι η στιγμή να αποδείξουμε εμπράκτως ότι η δύναμη του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στον κόσμο του. Μαζί, μπορούμε να διασφαλίσουμε το παρόν και να χτίσουμε ένα πιο σταθερό και αισιόδοξο μέλλον για την ομάδα μας. Ο ΑΠΟΕΛ ανήκει σε εσένα .

Η διαδικασία εισφοράς είναι πολύ απλή: