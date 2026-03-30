ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όλες οι πληροφορίες για την οικονομική καμπάνια του ΑΠΟΕΛ

Ανακοίνωση από την εταιρεία - «Ο ΑΠΟΕΛ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, για το παρόν και το μέλλον»

Αναλυτικά: 

Για το παρόν και το μέλλον

Η μεγάλη οικογένεια του ΑΠΟΕΛ ενώνεται σε μια κρίσιμη στιγμή, εγκαινιάζοντας μια δυναμική καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης με στόχο τη στήριξη και τη σταθεροποίηση ολόκληρου του οικοδομήματος της ομάδας μας. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια που βασίζεται στη δύναμη του κόσμου μαζικά αλλά και ειδικά στον κάθε ένα από εμάς. Με τίτλο «Ο ΑΠΟΕΛ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, για το παρόν και το μέλλον», συμμετέχουμε ενεργά στην μεγαλύτερη προσπάθεια στήριξης της Ιδέας που εκφράζουν τα 5 γράμματα, στο όνομά μας.

Η καμπάνια αυτή δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική πρωτοβουλία, αλλά μια πράξη ενότητας και ευθύνης. Όλοι οι θεσμοί του ΑΠΟΕΛ στέκονται αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια: το Σωματείο, οι Βετεράνοι που τίμησαν τη φανέλα, καθώς και ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΕΛ, εκφράζοντας την καθολική υποστήριξη και την πίστη τους στο κοινό όραμα.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα τύχουν αυστηρού ελέγχου και διαφάνειας μέσω καθορισμένων διαδικασιών, διασφαλίζοντας ότι κάθε εισφορά αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη συνέχεια, θα διοχετεύονται για την κάλυψη των οικονομικών εκκρεμοτήτων του ΑΠΟΕΛ, με βάση τις υφιστάμενες προτεραιότητες και τις άμεσες ανάγκες.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο ΑΠΟΕΛ χρειάζεται τη στήριξη όλων. Κάθε μικρή ή μεγάλη συνεισφορά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εξυγίανση και την ενίσχυση του συλλόγου. Είναι η στιγμή να αποδείξουμε εμπράκτως ότι η δύναμη του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στον κόσμο του. Μαζί, μπορούμε να διασφαλίσουμε το παρόν και να χτίσουμε ένα πιο σταθερό και αισιόδοξο μέλλον για την ομάδα μας. Ο ΑΠΟΕΛ ανήκει σε εσένα.

Η διαδικασία εισφοράς είναι πολύ απλή:

  • Μπαίνεις στο σύστημα πώλησης εισιτηρίων της ομάδας μας στον σύνδεσμο https://tickets.apoelfc.com.cy/donations
  • Πατάς στην ένδειξη «ΕΙΣΦΟΡΑ»
  • Επιλέγεις το ποσό (Υπάρχει και επιλογή «Άλλο ποσό», με ελάχιστο τα €10)
  • Συμπληρώνεις τα απαραίτητα στοιχεία και αν επιθυμείς επιλέγεις, να κάνεις «Ανώνυμη Εισφορά»
  • Μέσω της JCC, προχωράς στην ολοκλήρωση της εισφοράς σου

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

