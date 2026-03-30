Δίνει δύναμη στον κόσμο ο Φωτίου - Παραχωρεί τις μετοχές του!

Μεγάλη αποκάλυψη από τον Χάρη Φωτίου.

Έριξε «βόμβα» ο νέος πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ. 

Ο Χάρης Φωτίου, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης είπε ότι θα παραχωρήσει τις μετοχές του στον κόσμο της ομάδας! 

Σύμφωνα με τον κ. Φωτίου, το ποσό των μετοχών του, αντιστοιχεί στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου. Σημείωσε πως θα κρατήσει 100 μετοχές για την οικογένεια του και είναι συμβολικές για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ.

Το μήνυμα του προς τον κόσμο:  «Έχω δώσει οδηγίες στους δικηγόρους μου. Παραχωρώ όλες μου τις μετοχές πλην 100, σε εσάς. Θα τις κρατήσω συμβολικά για τα 100χρονα. Κατατάσω σήμερα με αυτή μου την πράξη τον κόσμο ως τον κύριο μέτοχο!».

 

Ξέσπασε ο Γιάρεμτσουκ: «Ήταν η τελευταία μου ευκαιρία, είναι ντροπή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μέλλον του Πάμπλο Γκαρσία στον ΑΠΟΕΛ - Τι είπε ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φωτίου για Αλμέιδα: «Εάν μείνει, θα είναι διευθυντής ποδοσφαίρου του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ατάκα Φωτίου για Πετρίδη: «Είμαι ο πρόεδρος, δεν θέλω να επιρρίψω καμία ευθύνη σε κανέναν άλλον»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φωτίου: «Αυτό είναι το χρέος σήμερα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει δύναμη στον κόσμο ο Φωτίου - Παραχωρεί τις μετοχές του!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

BINTEO: Αρχίζει το «Πρωτάθλημα Αίματος» με πάσα στην προσφορά ζωής

Ομάδες

|

Category image

Η τετράδα της συμβουλευτικής επιτροπής του Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανάγκη για 5,5 εκ. για να βγει η σεζόν - Στον «αέρα» πλατφόρμα ενίσχυσης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αποκάλυψε ανανεώσεις των συμβολαίων των νεαρών ο Χάρης Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αλλάζει στάση και λέει το «ναι» ο Ντε Τζέρμπι στην Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε τα χαρτιά του ο Φωτίου για οικονομική ενίσχυση, προγραμματισμό και χρέος: «Να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το OMONOIA FOUNDATION στηρίζει την παγκύπρια εκστρατεία αιμοδοσίας «Πρωτάθλημα Αίματος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κατά του VAR η πλειοψηφία των φιλάθλων στην Premier League, σύμφωνα με έρευνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΚΟΕ: Στήριξη στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

