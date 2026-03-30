Δίνει δύναμη στον κόσμο ο Φωτίου - Παραχωρεί τις μετοχές του!

Έριξε «βόμβα» ο νέος πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ.

Ο Χάρης Φωτίου, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης είπε ότι θα παραχωρήσει τις μετοχές του στον κόσμο της ομάδας!

Σύμφωνα με τον κ. Φωτίου, το ποσό των μετοχών του, αντιστοιχεί στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου. Σημείωσε πως θα κρατήσει 100 μετοχές για την οικογένεια του και είναι συμβολικές για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ.

Το μήνυμα του προς τον κόσμο: «Έχω δώσει οδηγίες στους δικηγόρους μου. Παραχωρώ όλες μου τις μετοχές πλην 100, σε εσάς. Θα τις κρατήσω συμβολικά για τα 100χρονα. Κατατάσω σήμερα με αυτή μου την πράξη τον κόσμο ως τον κύριο μέτοχο!».