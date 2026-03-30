Ανάγκη για 5,5 εκ. για να βγει η σεζόν - Στον «αέρα» πλατφόρμα ενίσχυσης!

Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της αρχικής τους ομιλίας σημείωσε πως υπάρχει ανάγκη για 5.5 εκατομμύρια ευρώ για να βγει η σεζόν και ως εκ τούτου, απαραίτητη είναι η συμβολή του κόσμου.

Έτσι στις 17:00 θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης προκειμένου να συμβάλει ο κόσμος.

Αναλυτικά:

«Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Απευθύνομαι σε όλους σας. Χωρίς να σας ξεχωρίζω. Είμαστε όλοι ΑΠΟΕΛίστες. Είναι ανάγκη και σας ζητώ ταπεινά να συμβάλουμε όλοι ανεξεράτως. Χρειάζεται πέραν των 5.500.000 ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν. Σήμερα στις 17:00 θα βγει η πλατφόρμα μέσω της οποίας ο κόσμος θα μπορεί να βοηθήσει με λογαριασμό του Σωματείου. Το μήνυμα είναι απλό. Δεν μπορούμε μόνοι μας, μπορούμε μαζί σας. Άρχισε η επαναφορά του ΑΠΟΕΛ στον πρωταθλητισμό. Πρώτα όμως, να περάσουμε τις δύσκολες ώρες. Δεν είναι η ώρα του χθες και του τι έφταιξε. Είναι η ώρα όλων μας. Αν αγαλλιάσουμε το σήμερα, θα πάμε στο αύριο νικητές. Θα ανακοινωθούν ενέργειες τις επόμενες μέρες για να βοηθηθεί ο ΑΠΟΕΛ. Είναι τεράστια τιμή η καρέκλα του ΑΠΟΕΛ αλλά και τεράστια ευθύνη»