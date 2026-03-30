ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανάγκη για 5,5 εκ. για να βγει η σεζόν - Στον «αέρα» πλατφόρμα ενίσχυσης!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όσα είπε ο Χάρης Φωτίου

Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της αρχικής τους ομιλίας σημείωσε πως υπάρχει ανάγκη για 5.5 εκατομμύρια ευρώ για να βγει η σεζόν και ως εκ τούτου, απαραίτητη είναι η συμβολή του κόσμου.

Έτσι στις 17:00 θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης προκειμένου να συμβάλει ο κόσμος. 

Αναλυτικά: 

«Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Απευθύνομαι σε όλους σας. Χωρίς να σας ξεχωρίζω. Είμαστε όλοι ΑΠΟΕΛίστες. Είναι ανάγκη και σας ζητώ ταπεινά να συμβάλουμε όλοι ανεξεράτως. Χρειάζεται πέραν των 5.500.000 ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν. Σήμερα στις 17:00 θα βγει η πλατφόρμα μέσω της οποίας ο κόσμος θα μπορεί να βοηθήσει με λογαριασμό του Σωματείου. Το μήνυμα είναι απλό. Δεν μπορούμε μόνοι μας, μπορούμε μαζί σας. Άρχισε η επαναφορά του ΑΠΟΕΛ στον πρωταθλητισμό. Πρώτα όμως, να περάσουμε τις δύσκολες ώρες. Δεν είναι η ώρα του χθες και του τι έφταιξε. Είναι η ώρα όλων μας. Αν αγαλλιάσουμε το σήμερα, θα πάμε στο αύριο νικητές. Θα ανακοινωθούν ενέργειες τις επόμενες μέρες για να βοηθηθεί ο ΑΠΟΕΛ. Είναι τεράστια τιμή η καρέκλα του ΑΠΟΕΛ αλλά και τεράστια ευθύνη»

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξέσπασε ο Γιάρεμτσουκ: «Ήταν η τελευταία μου ευκαιρία, είναι ντροπή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μέλλον του Πάμπλο Γκαρσία στον ΑΠΟΕΛ - Τι είπε ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φωτίου για Αλμέιδα: «Εάν μείνει, θα είναι διευθυντής ποδοσφαίρου του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ατάκα Φωτίου για Πετρίδη: «Είμαι ο πρόεδρος, δεν θέλω να επιρρίψω καμία ευθύνη σε κανέναν άλλον»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φωτίου: «Αυτό είναι το χρέος σήμερα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει δύναμη στον κόσμο ο Φωτίου - Παραχωρεί τις μετοχές του!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

BINTEO: Αρχίζει το «Πρωτάθλημα Αίματος» με πάσα στην προσφορά ζωής

Ομάδες

|

Category image

Η τετράδα της συμβουλευτικής επιτροπής του Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αποκάλυψε ανανεώσεις των συμβολαίων των νεαρών ο Χάρης Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αλλάζει στάση και λέει το «ναι» ο Ντε Τζέρμπι στην Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε τα χαρτιά του ο Φωτίου για οικονομική ενίσχυση, προγραμματισμό και χρέος: «Να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το OMONOIA FOUNDATION στηρίζει την παγκύπρια εκστρατεία αιμοδοσίας «Πρωτάθλημα Αίματος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κατά του VAR η πλειοψηφία των φιλάθλων στην Premier League, σύμφωνα με έρευνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΚΟΕ: Στήριξη στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη