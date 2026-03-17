Πετεβίνος: «Δεν έχουμε την ανταπόκριση που περιμέναμε από τον κόσμο, θα ειπωθούν πολλά από Φωτίου»

Διαβάστε όσα είπε ο Ε.Τ του ΑΠΟΕΛ

Για την νίκη επί του Άρη: «Εδώ και 3,5 χρόνια ψάχνουμε τις καλές επιδόσεις στο “Αλφαμέγα”. Το παιχνίδι με τον Άρη ήταν θεαματικό και ανοικτό. Καταφέραμε να σκοράρουμε περισσότερο από τον αντίπαλο για να πάρουμε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Ήταν δύσκολο το έργο του προπονητή λόγω των απουσιών. Ο προπονητής δήλωσε ότι πιστεύει στο ρόστερ. Παρουσιάσουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο. Το τρίποντο αυτό διαμόρφωσε την τελική βαθμολογία. Είμαστε σε μία θέση που μπορούμε να έχουμε διάφορους στόχους»

Για τον Μπέλετς: «Είναι πολύ σημαντική η θέση του τερματοφύλακα. Υπήρχαν δύο αποκρούσεις που ήταν ιδιαίτερα καθοριστικές. Ο Βιντ αποτελεί ένα ιδιαίτερο τερματοφύλακα. Έχει τις περισσότερες συμμετοχές ξένου τερματοφύλακα στον ΑΠΟΕΛ. Κανείς δεν μπορεί να είναι πάντα σταθερός αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητά του. Όλοι όμως οι παίκτες είχαν μερίδιο για να έρθει η επιτυχία αυτή»

Για την συνέχεια και τα αγωνιστικά: «Το κάθε επόμενο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Η οποιαδήποτε απώλεια είναι καθοριστικής σημασίας. Ξεκινούμε από μία πολύ δύσκολη έδρα (Αρένα). Θα εκτιμηθεί η κατάσταση κάποιων παικτών τις επόμενες ημέρες. Ο Λαΐφης έκανε χειρουργική επέμβαση και περιμένουμε την ενημέρωση των γιατρών για το πλάνο της αποκατάστασης του. Περιμένουμε να δούμε την κατάσταση των Τομάς και Ρόσα. Δεν θεωρώ ότι ο Τομάς μπορεί να απουσιάσει από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το ίδιο και ο Κούτσακος. Ο Βιρ θα παίξει με την ΑΕΚ. Θα δούμε και για τον Σταφυλίδη και τον Διαμαντάκο. O Καττιρτζής λαμβάνει μέρος στο κανονικό πρόγραμμα»

Για τον Αμπάνια: «Μόλις ολοκληρωθεί θα βγει ανακοίνωση. Η καθυστέρηση που προκύπτει είναι λόγω των ταξιδιωτικών εγγράφων. Υπήρξε μία πρόταση για μεταγραφή. Ο παίκτες μας είπε ότι είναι θετικός. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει το κατάλληλο οικονομικό αντάλλαγμα. Καταλήξαμε σ΄ένα συγκεκριμένο ποσό. Αρχικά η πρόταση ήταν αρκετά χαμηλή. Ο παίκτης πρόσφερε στον ΑΠΟΕΛ και το αναγνωρίζουμε. Του έγινε μία προσφορά που δεν μπορούσε να αρνηθεί. Έχουν εκτιμηθεί τα δεδομένα»

Για το οικονομικό: «Η διοίκηση έκανε πολλή δουλειά. Μέχρι και τις 31/3 που θα εξεταστούν τα κριτήρια παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες. Όλα θα αναφερθούν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής του Χάρη Φωτίου κατά τη διάρκεια της διακοπής. Θα παρουσιαστεί και το μεσοπρόθεσμο πλάνο για να βγει η χρονιά. Γίνεται πάρα πολλή δουλειά για να βρει ένα πλάνο κοινής γραμμής εταιρείας - σωματείου. Για να δημιουργηθεί και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Το στάτους του κυπριακού ποδοσφαίρου έχει αλλάξει. Θα αναφερθούν πάρα πολλά πράγματα από τον πρόεδρο για την φιλοσοφία που θα ακολουθήσει η ομάδα αλλά και πρακτικές»

Για τον κόσμο: «Δεν έχουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε να έχουμε. Τα τέσσερα από τα πρώτα έξι ματς των πλέι οφ θα διεξαχθούν στο ΓΣΠ. Είναι στο πλαίσιο του πακέτου. Έχω αναφέρει το παράδειγμα με την Ομόνοια όπου ο κόσμος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ήταν αυτός που ακουγόταν στο ματς με τον Άρη. Η παρουσία του κόσμου μπορεί να κρατήσει τους παίκτες σε εγρύγορση. Ο ΑΠΟΕΛ έχει δυνατότητες»

Για τους Κύπριους στην εντεκάδα: «Πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι η δεύτερη ομάδα με τις περισσότερες παρουσίες Κυπρίων στην εντεκάδα. Έχουμε εκτός τους Πιέρο, Λαϊφη, Κούτσακο και Καττιρτζή. Ξεκινήσαμε τον Ευαγόρα με τον Άρη. Έπαιξε και ο Πουρσαϊτίδης. Τους παίκτες πρέπει να τους προστατεύεις και όχι να τους κάψεις»

Για τον Πετρίδη: «Δεν υπάρχει καμία σχέση του με το Δ.Σ. Κανείς δεν θα πει στον κ. Πετρίδη να μην παρακολουθεί τον ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορεί κανείς να στερήσει το δικαίωμα σ΄ένα άνθρωπο να βλέπει την ομάδα»