Η έλευση Διαμαντάκου και η... αποφόρτιση

Ο Δημήτρης Διαμαντάκος μπήκε στο οπλοστάσιο του ΑΠΟΕΛ και ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Πάμπλο Γκαρσία αποκτά ακόμη μία επιλογή στη γραμμή κρούσης. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει και η αποφόρτιση του ρόστερ, γι΄ αυτό και ο Μπα συνεχίζει την καριέρα του στην ΕΝΥ Ύψωνα, ενώ το μέλλον του Ντράζιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στον «αέρα»...

Στο μεταξύ, όπως έγινε από χθες γνωστό και ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Στέλιος Βρόντης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Φαϊχά και πάει στη Σαουδική Αραβία ως δανεικός. Από εκεί και πέρα, μάλλον κλείνει ο κύκλος των μεταγραφών, μέχρι τον Ιανουάριο που θα ανοίξει ξανά...

Από αύριο Πέμπτη αναμένεται να βρίσκονται στον Αρχάγγελο όλοι οι διεθνείς που απουσίαζαν γι' αρκετές μέρες, με τον Γκαρσία να μπορεί πλέον, ανενόχλητος, να ετοιμάσει τα πλάνα του για τον αγώνα με την Ένωση στο Παραλιμνι την προσεχή Κυριακή.

Η ήττα από την Πάφο μέσα στο ΓΣΠ δεν επιτρέπει νέα κολλητή απώλεια, γι' αυτό και η ομάδα προετοιμάζεται με απόλυτη σοβαρότητα προκειμένου να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης.