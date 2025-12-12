Τα ρόστερ των δύο ομάδων του ECOMMBX All Star Game 2025!

Στο draft των δύο ομάδων του ECOMMBX All Star Game 2025 προχώρησαν οι τέσσερις προπονητές που θα κάτσουν στους δύο πάγκους, σε video κλήση που οργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) το πρωί της Παρασκευής (12/12).

Η μεγάλη γιορτή του κυπριακού μπάσκετ θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 16:00, στο «Ελευθερία» στη Λευκωσία. Τα εισιτήρια του ECOMMBX All Star Game 2025 είναι διαθέσιμα στο https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών και της Πετρολίνα ΑΕΚ, Χριστόφορος Λειβαδιώτης και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γυναικών, Γιώργος Παλάλας αναλαμβάνουν την ομάδα «Griffins», ενώ ο προπονητής Κεραυνού, Γιάννης Δαμαλής και της TRIA EKA ΑΕΛ, Κάλια Παπαδοπούλου, την ομάδα «Dragons». Οι ομάδες είναι μικτές, με Κύπριοι/ξένους, και άνδρες/γυναίκες.

Σε σύγκριση με την πρώτη ενημέρωση των ρόστερ, προέκυψαν κάποιες διαφοροποιήσεις λόγω τραυματισμών.

Ομάδα «Dragons»

Προπονητές: Γιάννης Δαμαλής (Κεραυνός) & Κάλια Παπαδοπούλου (ΑΕΛ)

Καλαθοσφαιριστές :

Βάρσος Γιώργος (ΑΕΚ)

Γιανναράς Γιάννης (ΑΕΚ) – αρχηγός

Νεοφύτου Άγγελος (ΕΘΑ)

Powel Yazid (ΕΘΑ)

Παπαμιχαήλ Πέτρος (ΑΠΟΕΛ)

Σιζόπουλος Ανδρέας (Διγενής)

Σολωμού Σίμος (ΕΝΠ)

Τίγκας Στέφανος (Κεραυνός)

Thomas Jamarii (Απόλλων)

Χειμώνας Ανδρέας (Ανόρθωση)

Hollingsworth Taveion (ΑΕΚ)

Καλαθοσφαιρίστριες :

Θεμιστοκλέους Παναγιώτα (Άτλαντας Πάφου)

Kruse Hannah (ΕΝΑΔ Αγίου Δομετιου)

Daniel Dajah (ΕΘΑ)

Παπαδούρη Άνθια (ΑΕΛ)

Huerta Valerie (Αναγέννηση Γερμασόγειας)

Ομάδα «Griffins»

Προπονητές: Χριστόφορος Λειβαδιώτης (Εθνική Ανδρών & ΑΕΚ) & Γιώργος Παλάλας (Εθνική Γυναικών)

Καλαθοσφαιριστές :

Γιανναράς Χάρης (ΕΝΠ)

Whyte Walter (ΑΠΟΕΛ)

Ιερωνυμίδης Βίκτωρας (Απόλλων)

Κοιλαράς Γαβριήλ (ΑΠΟΕΛ)

Crockett Jeffrey (Κεραυνός)

Μάρκου Παναγιώτης (ΑΕΛ)

Μουόσα Ζέιντ (Ανόρθωση)

Νεοφύτου Αντώνης (Αχιλλέας Καϊμακλίου)

Rawlls Jordan (ΕΝΠ)

Τίγκας Φίλιππος (Κεραυνός) – αρχηγός

Flowers Tyrn (ΑΕΛ)

Καλαθοσφαιρίστριες :

Waggoner Dontavia (ΑΕΛ)

Κινάνη Μαρίνα (ΕΘΑ)

Κυριάκου Παναγιώτα (Αναγέννηση Γερμασόγειας)

Simental Hannah (ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου)

Στον διαγωνισμό τριπόντων θα αγωνιστούν επτά καλαθοσφαιριστές/στριες:

Από την ECOMMBX Basket League οι:

Walter Whyte (ΑΠΟΕΛ) - 47,4%, 18/38, 7 ματς

Πέτρος Παπαμιχαήλ (ΑΠΟΕΛ) - 46,2%, 24/52, 9 ματς

Παναγιώτης Μάρκου (ΑΕΛ) - 38,9%, 21/54, 8 ματς

Γιάννη Γιανναράς (ΑΕΚ) - 36,4%, 12/33, 6 ματς

Ανδρέας Σιζόπουλος (Διγενής) - 35,5%, 11/31, 8 ματς

Από το Πρωτάθλημα Γυναικών οι:

Valerie Huerta (Αναγέννηση Γερμασόγειας) - 40,5%, 15/37, 7 ματς

Άνθια Παπαδούρη (Cowin AEΛ) - 39,4%, 13/33, 6 ματς

Πέραν από τον διαγωνισμό τριπόντων, οι χιλιάδες φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη γιορτή του κυπριακού μπάσκετ, το ECOMMBX All Star Game 2025, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια δώρα και να απολαύσουν τους εντυπωσιακούς Crazy Dunkers.

✨ ECOMMBX All Star Game 2025

📅 14/12/2025 | 🕓 16:00

📍 Στάδιο «Ελευθερία», Λευκωσία

🎫 https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12