Το πίστεψε και ακόμη το πιστεύει

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Η Πάφος FC γνώριζε πριν ταξιδέψει στο Τορίνο ότι ήταν δύσκολο να αποκομίσει κέρδος κόντρα στη Γιουβέντους. Στον αγωνιστικό χώρο του επιβλητικού γηπέδου της «Μεγάλης Κυρίας» απέδειξε ωστόσο πως είναι ικανή για όλα, και ας έχασε με 2-0. Το προσπάθησε πολύ και στις λεπτομέρειες δεν μπόρεσε να κάνει ξανά το… θαύμα της. Ειδικά στο πρώτο μέρος ήταν άτυχη και άστοχη και ανάγκασε τους γηπεδούχους να προβληματιστούν. Ένα «νεκρό» διάστημα αποδείχθηκε καταστροφικό και έφερε την πρώτη ήττα φέτος εκτός έδρας.

Το να παίζεις όμως εκτός έδρας με τη Γιουβέντους και να είσαι λυπημένος γιατί δεν πήρες βαθμό, αποδεικνύει το πόσο μεγάλωσε η Πάφος FC. Kαι μπορεί η ήττα να την έριξε εκτός της 24άδας αλλά συνεχίζει να ελπίζει. Και έχει κάθε λόγο με βάση την παρουσία της σε αυτό το οδοιπορικό των έξι αγώνων. Είναι στους έξι βαθμούς με συντελεστή τερμάτων στο -5 και αυτό λόγω... Μπάγερν. Αν και δεν έχει και το πιο εύκολο έργο στις 21 Ιανουαρίου και την αναμέτρηση με την Τσέλσι εκτός έδρας, εντούτοις θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της. Aν μπορέσει και πάρει τουλάχιστον έναν βαθμό, θα είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα στο φινάλε. Ουσιαστικά θα παίξει τα ρέστα της απέναντι στη Σλάβια Πράγας στο «Αλφαμέγα».

Η Ευρώπη μπαίνει στο… ψυγείο. Η Πάφος FC οφείλει να επικεντρωθεί στις εγχώριες διοργανώσεις και την Κυριακή έχει εκτός έδρας αποστολή με αντίπαλο την Ένωση. Και πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων θα υποδεχθεί τον ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης» (21/12). Σαφώς ο στόχος είναι το δύο στα δύο που θα κρατήσει το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα για την τεχνική ηγεσία, που είναι δεδομένο πως στο ματς με την Ένωση θα κάνει αρκετές αλλαγές.

