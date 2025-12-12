Συναρπαστικό παιχνίδι με νικήτρια την ΑΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Αυτό ήταν το έκτο ροζ φύλλο για την νικήτρια, στις τρεις νίκες έμεινε η ομάδα της Αμμοχώστου.

H Aνόρθωση έκανε ξεκίνημα στο παιχνίδι με σερί έξι πόντων, με ένα καλάθι από τον Atem και δύο του Hawkins, με την ΤRIA EKA AEΛ να απαντάει με τρίποντο του Flowers και δίποντο του Μάρκου (5-6). Στο 6' οι «γαλαζοκίτρινοι» μετά από καλάθια των Barthelemy και Myles πήραν για πρώτη φορά προβάδισμα (13-12), με την «Κυρία» στη συνέχεια να μπαίνει ξανά μπροστά και στο 9' είχε διαφορά επτά πόντων (17-24) μετά το λέι απ του Hinds. To πρώτο δεκάλεπτο έληξε με καλάθι του Hawkins στα τελευταία δευτερόλεπτα (21-26).

Στο 14' οι γηπεδούχοι, έπειτα από σερί επτά πόντων το οποίο ολοκληρώθηκε με το καλάθι του Flowers, ήταν μπροστά με 33-30, ενώ στο 19' ανέβασαν τη διαφορά στους εννέα πόντους με το δίποντο του Taylor (43-34). Ακολούθησαν τρία τρίποντα μέχρι το τέλος του δεύτερο δεκαλέπτου, δύο για την Ανόρθωση από τους Atem και Hawkins κι ενδιάμεσα ένα για την ΑΕΛ από τον Αρμακόλα, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με σκορ 46-40.

Δυόμιση λεπτά μετά την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου η ΑΕΛ με το λέι απ του Barthelemy ανέβασε τη διαφορά στους δέκα πόντους (54-44), όπως ήταν και στο φινάλε της περιόδου (68-58) έπειτα από το καλάθι του Christensen στο 29'.

Η Ανόρθωση έκανε εκκίνηση στο τέταρτο δεκάλεπτο με σερί έξι πόντων και στο 32' μείωσε σε 68-64 με τον Μαραγκό. Στη συνέχεια ήρθε το λέι απ του Taylor (70-64), προτού οι φιλοξενούμενοι φτιάξουν νέο σερί, αυτή τη φορά δέκα πόντων και στο 36' με τις δυο βολές του του Ελευθερίου ήταν μπροστά με τέσσερις πόντους (70-74).

Οι γηπεδούχοι στο 38' ισοφάρισαν με τον Barthelemy (76-76), ενώ ισόπαλο ήταν το αποτέλεσμα και στο 39' έπειτα από τα καλάθια των Hawkins και Myles και το ενδιαφέρον έμεινε αμείωτο μέχρι τη λήξη. O Moυόσα έβαλε την Ανόρθωση μπροστά (78-80), απάντησε η ΑΕΛ με τρίποντο του Myles και η ομάδα της Αμμοχώστου πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με τον Αtem (81-82). Έπειτα ήρθε το τρίποντο του Flowers (84-82) που έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους, αφού ακολούθησε άστοχο τρίποντο του Atem για τους φιλοξενούμενους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-26, 46-40, 68-58, 84-82

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου)

Μάρκου 7 (1), Barthelemy 19 (3), Myles 31 (3), Flowers 16 (3), Taylor 8, Αρμακόλας 3 (1), Χριστοφίδης, Γεωργίου, Watts

Aνόρθωση (Patrick Nelson Daniel)

Ηawkins 18 (1), Hinds 11 (1), Atem 18 (2), Muosa 12, Christensen 11 (2), Ελευθερίου 5 (1), Τομπάζος, Μαραγκός 7, Γκαρσία, Χειμώνας