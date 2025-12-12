Τον Φλεβάρη το Βαλκανικό κλειστού, τον Ιούνιο το Βαλκανικό ανοιχτού

Η απόφαση να διεξαχθεί το πρωτάθλημα των μεγάλων στην πρωτεύουσα της Σερβίας οδηγεί σε αναζήτηση πόλης για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Α/Γ Κ20, το οποίο αρχικά είχε ανατεθεί στο Βελιγράδι για τις 14 Φεβρουαρίου 2026.

Η BA επικύρωσε και την αλλαγή ημερομηνίας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Α/Γ του Βόλου. Η διοργάνωση, που αρχικά είχε οριστεί για τις 18-19 Ιουλίου, μεταφέρθηκε στις 20-21 Ιουνίου.

Εξάλλου, επικυρώθηκε η αλλαγή στις αποστάσεις του βάδην, όπου τα 20 χλμ και 35 χλμ αντικαθίστανται από ημιμαραθώνιο και μαραθώνιο, σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις της World Athletics.

ΑΠΕ-ΜΠΕ