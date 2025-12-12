Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Αμμόχωστος»

Η αυλαία της 12ης αγωνιστικής άνοιξε στο «Αμμόχωστος», όπου Νέα Σαλαμίνα και Καρμιώτισσα μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις, μένοντας στο 0-0. Το παιχνίδι είχε ρυθμό και αρκετές καλές στιγμές, κυρίως από πλευράς των ερυθρόλευκων, όμως η μπάλα δεν κατέληξε ποτέ στα δίχτυα.

Παρά το αποτέλεσμα, η Νέα Σαλαμίνα παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 32 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της στο φετινό πρωτάθλημα και παραμένει το ακλόνητο φαβορί για άνοδο. Η Καρμιώτισσα, από την άλλη, συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία και πλέον ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με τη Δόξα Κατωκοπιάς.

Η δράση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και αμφίρροπες αναμετρήσεις.

Η Δόξα παράλληλα θα υποδεχθεί την ΠΑΕΕΚ σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:

Παρασκευή 12/12/2025

Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα 0-0

Σάββατο 13.12.2025 14:30

14:30 Αγία Νάπα - Εθνικός Λατσιών

14:30 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Σπάρτακος Κιτίου

14:30 Ηρακλής Γερολάκκου - Ομόνοια 29Μ

14:30 Διγενής Μόρφου - ΑΕΖ

14:30 Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΣΙΛ

14:30 ΜΕΑΠ - Χαλκάνορας

Κυριακή 14/12/2025

Δόξα Κατωκοπιάς - ΠΑΕΕΚ