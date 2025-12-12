ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Αμμόχωστος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Αμμόχωστος»

Σκληρή μάχη χωρίς γκολ στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής

Η αυλαία της 12ης αγωνιστικής άνοιξε στο «Αμμόχωστος», όπου Νέα Σαλαμίνα και Καρμιώτισσα μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις, μένοντας στο 0-0. Το παιχνίδι είχε ρυθμό και αρκετές καλές στιγμές, κυρίως από πλευράς των ερυθρόλευκων, όμως η μπάλα δεν κατέληξε ποτέ στα δίχτυα.

Παρά το αποτέλεσμα, η Νέα Σαλαμίνα παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 32 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της στο φετινό πρωτάθλημα και παραμένει το ακλόνητο φαβορί για άνοδο. Η Καρμιώτισσα, από την άλλη, συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία και πλέον ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με τη Δόξα Κατωκοπιάς.

Η δράση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και αμφίρροπες  αναμετρήσεις.

Η Δόξα παράλληλα θα υποδεχθεί την ΠΑΕΕΚ σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

 

 

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:

Παρασκευή 12/12/2025

Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα 0-0

Σάββατο 13.12.2025 14:30

14:30 Αγία Νάπα - Εθνικός Λατσιών

14:30 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Σπάρτακος Κιτίου

14:30 Ηρακλής Γερολάκκου - Ομόνοια 29Μ

14:30 Διγενής Μόρφου - ΑΕΖ

14:30 Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΣΙΛ

14:30 ΜΕΑΠ - Χαλκάνορας

Κυριακή 14/12/2025

Δόξα Κατωκοπιάς - ΠΑΕΕΚ

 

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Υποβιβάζεται από Elite στην πρώτη κατηγορία ο Σιδηρόπουλος»

Ελλάδα

|

Category image

Απρόοπτο πριν τη σέντρα: Άλλος βοηθός ορίζεται στο ΕΝΠ – Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιβλήθηκε ο Κεραυνός του Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναρπαστικό παιχνίδι με νικήτρια την ΑΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Κύπρος

|

Category image

Youth League: Η κλήρωση της φάσης των «32»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Αμμόχωστος»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το πίστεψε και ακόμη το πιστεύει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Σέσκο λόγω... τροφικής δηλητηρίασης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σλοτ επανέφερε στην αποστολή της Λίβερπουλ τον Μο Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα ρόστερ των δύο ομάδων του ECOMMBX All Star Game 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Conference League: Το γκολ του Μαρίν κορυφαίο της 5ης αγωνιστικής

Ελλάδα

|

Category image

Νέα «επίθεση» Σκόουλς στον Αμορίμ: «Δεν καταλαβαίνει τις αξίες του συλλόγου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για Μπερνάρ, δύσκολο να πάει στον Λεβαδειακό»

Ελλάδα

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Μόνο στο Βικελίδης δεν έχουμε κερδίσει - Δεν είναι ευχάριστο που φεύγουν Ελ Κααμπί και Μπρούνο»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη