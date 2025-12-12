Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Αμμόχωστος»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σκληρή μάχη χωρίς γκολ στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής
Η αυλαία της 12ης αγωνιστικής άνοιξε στο «Αμμόχωστος», όπου Νέα Σαλαμίνα και Καρμιώτισσα μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις, μένοντας στο 0-0. Το παιχνίδι είχε ρυθμό και αρκετές καλές στιγμές, κυρίως από πλευράς των ερυθρόλευκων, όμως η μπάλα δεν κατέληξε ποτέ στα δίχτυα.
Παρά το αποτέλεσμα, η Νέα Σαλαμίνα παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 32 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της στο φετινό πρωτάθλημα και παραμένει το ακλόνητο φαβορί για άνοδο. Η Καρμιώτισσα, από την άλλη, συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία και πλέον ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με τη Δόξα Κατωκοπιάς.
Η δράση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και αμφίρροπες αναμετρήσεις.
Η Δόξα παράλληλα θα υποδεχθεί την ΠΑΕΕΚ σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:
Παρασκευή 12/12/2025
Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα 0-0
Σάββατο 13.12.2025 14:30
14:30 Αγία Νάπα - Εθνικός Λατσιών
14:30 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Σπάρτακος Κιτίου
14:30 Ηρακλής Γερολάκκου - Ομόνοια 29Μ
14:30 Διγενής Μόρφου - ΑΕΖ
14:30 Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΣΙΛ
14:30 ΜΕΑΠ - Χαλκάνορας
Κυριακή 14/12/2025
Δόξα Κατωκοπιάς - ΠΑΕΕΚ