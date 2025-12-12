Conference League: Το γκολ του Μαρίν κορυφαίο της 5ης αγωνιστικής

Το γκολ με απευθείας εκτέλση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν, στη χθεσινή νίκη (1-2) της ΑΕΚ επί της Σάμσουνσπορ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική League phase του Conference League, αυτό με το οποίο η λληνική ομάδα ισοφάρισε (52' για το 1-1), αναδείχηκε κορυφαίο γκολ ανάμεσα στα 42 που σημειώθηκαν στις 18 αναμετρήσεις.

Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα τέσσερα υποψήφια, ήταν και εκείνο του Κοϊτά, σε μία προσπάθεια που ξεκίνησε λίγο κάτω από το κέντρο (63' για το 1-2).

ΑΠΕ-ΜΠΕ