Επιβλήθηκε ο Κεραυνός του Απόλλωνα

Με κερδισμένο τον Κεραυνό ολοκληρώθηκε στην αίθουσα Κ. Παπαέλληνας, η αναμέτρηση ανάμεσα στους Ερυθροκίτρινους και στον Απόλλωνα, η οποία περιλαμβανόταν στην 8η αγωνιστική για την 1η φάση του Πρωταθλήματος ECOMMBX Basket League.

Με τη νίκη του αυτή, ο Κεραυνός έφθασε στις 8 νίκες μετά από εννέα αγώνες και ακολουθεί την πρωτοπόρο Πετρολίνα ΑΕΚ, με ένα βαθμό μείον.

Ο Κεραυνός που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 52-35, έφθασε στη νίκη με 107-69.

Οι νικητές είχαν για κορυφαίο τον Παυλίδη (21 πόντοι – 30 βαθμοί)

Μετά το αρχικό 6-0 του Απόλλωνα, ο Κεραυνός βρήκε ρυθμό και στις δυο πλευρές του γηπέδου και κυριαρχώντας στα επόμενα χρονικά σημεία, κατέγραψε ένα συνολικό σερί 24-6, προσπέρασε με 24-12, κάτι που συνέβη λίγο μετά το 7`.

Ο Wright, έδινε συνεχώς λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι για τους γηπεδούχους και έτσι στη συνέχεια ο Κεραυνός συντηρώντας ένα σταθερό προβάδισμα, με την ολοκλήρωση του 10λεπτου, προηγήθηκε με 29-22.

Οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν πιο πιεστικοί στην άμυνα κατά το 2ο κομμάτι και αφού στις αρχές άνοιξαν τη διαφορά στο +14 (38-24), στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, διατηρούσαν σταθερά την τιμή της διαφοράς, πάνω από το +10.

Ο Wright συνέχισε να αποτελεί απειλή για το καλάθι των φιλοξενουμένων, για τους οποίους ήταν ο Thomas η βασική πηγή στο εκτελεστικό κομμάτι.

Ωστόσο με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο Κεραυνός προηγήθηκε με +17 και με το αποτέλεσμα να φθάνει στο 52-35.

Η κυριαρχία των γηπεδούχων που ξεκινούσε από τη δυνατή τους άμυνα, είχε και συνέχεια στις αρχές της 3ης περιόδου, όπου κατέγραψαν ένα συνολικό σερί 15-6 στα πρώτα 5 λεπτά, άνοιξαν τη διαφορά στο +26 (67-41) και παρότι ήταν ακόμη αρκετά νωρίς, εν τούτοις ο Κεραυνός είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να έφθανε στην τελική επικράτηση.

Παρότι ο Thomas εξακολουθούσε να αποτελεί συνεχόμενη πηγή παραγωγικότητας για την ομάδα του Απόλλωνα, εν τούτοις ήταν και η μοναδική και έτσι, ο Κεραυνός που κρατούσε τη διαφορά πάνω από το +20, με τη λήξη της 3ης περιόδου, προηγήθηκε με 78-54, με τον Παυλίδη, να δίνει συνεχόμενες λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι.

Στο +30 ανέβασε τη διαφορά ο Κεραυνός κατά τις αρχές της 4ης περιόδου (86-56) και μετά από αυτήν τη διακύμανση, τα εναπομείναντα χρονικά σημεία, απέκτησαν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Στη συνέχεια ο Κεραυνός κατάφερε να ξεπεράσει και τους 100 πόντους, όταν λίγο μετά το 36`, προηγήθηκε με 101-64 και τελικά έφθασε στη νίκη με 107-69.

Δεκάλεπτα: 29-22, 52-35, 78-54, 107-69.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 16, Τρετιακόβ 8, Wright 26 (3), Φ. Τίγκας 9, Crockett 8, Donaldson 2, Πασιαλής 6, Μιχαήλ 11 (2), Κουμής, Παυλίδης 21 (3).

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 6, Thomas 27 (3), Adams 9 (1), Powell 7, Ιερωνυμίδης 11 (2), Παπαδημητρίου 6 (1), Hoseini, Καραμπατάκης 3, Γρίβας, Αντωνιάδης, Λουκά.