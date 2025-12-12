«Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για Μπερνάρ, δύσκολο να πάει στον Λεβαδειακό»

Δημοσίευμα από τη Βραζιλία συνδέει τον Μπερνάρ τόσο με τον ΠΑΟΚ όσο και με τον Λεβαδειακό.

Περίπου ενάμιση χρόνο μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και τον επαναπατρισμό του για χάρη της Ατλέτικο Μινέιρο, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων της Stoiximan Super League.

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο Radio Itatiaia, ο Μπερνάρ έχει τραβήξει την προσοχή του ΠΑΟΚ, ο οποίος εξετάζει σοβαρά την περίπτωση απόκτησής του. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως την περίπτωσή του γκλυκοιτάζει και ο Λεβαδειακός, ωστόσο η υπόθεση φρενάρεται από τις απαιτήσεις του παίκτη.

Βέβαια, το Radio Itatiaia υπογραμμίζει πως τόσο η Ατλέτικο Μινέιρο όσο και ο ίδιος θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και το 2026, αλλά όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν αν φτάσει μια δελεαστική πρόταση για αμφότερους.

Μέσα στο 2025 ο Μπερνάρ κατέγραψε 52 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του με την Ατλέτικο έχει ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Ο Βραζιλιάνος είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό τη διετία 2022-24, με 85 συμμετοχές, 13 γκολ και 15 ασίστ, και στην τελευταία του χρονιά σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδας.

sportfm.gr