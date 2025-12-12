ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Youth League: Η κλήρωση της φάσης των «32»

Youth League: Η κλήρωση της φάσης των «32»

H Μπαρτσελόνα, νικήτρια του τελευταίου Youth League, κληρώθηκε και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μακάμπι Χάιφα στη φάση των «32» της διοργάνωσης (3 και 4/2/26).

 Η κλήρωση:

 

Τσέλσι (Αγγλία)- PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

 

Μπενφίκα (Πορτογαλία)- Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

 

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)- Μονακό (Γαλλία)

 

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία)

 

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία)

 

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)

 

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

 

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

 

Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)-Τότεναλ (Αγγλία)

 

Ελσίνκι (Φινλανδία)-Ντόρτμουντ (Αγγλία)

 

AZ Άλκμααρ (Ολλανδία) -Ντόρτμουντ  (Γερμανία)

 

Πούσκας Ακαδημία (Ουγγαρία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

 

Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

 

Κολωνία (Γερμανία)-Ίντερ (Ιταλία)

 

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)- Άγιαξ (Ολλανδία)

 

Ζίλινα (Σλοβακία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

 

