Youth League: Η κλήρωση της φάσης των «32»
H Μπαρτσελόνα, νικήτρια του τελευταίου Youth League, κληρώθηκε και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μακάμπι Χάιφα στη φάση των «32» της διοργάνωσης (3 και 4/2/26).
Η κλήρωση:
Τσέλσι (Αγγλία)- PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
Μπενφίκα (Πορτογαλία)- Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)- Μονακό (Γαλλία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία)
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)-Τότεναλ (Αγγλία)
Ελσίνκι (Φινλανδία)-Ντόρτμουντ (Αγγλία)
AZ Άλκμααρ (Ολλανδία) -Ντόρτμουντ (Γερμανία)
Πούσκας Ακαδημία (Ουγγαρία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
Κολωνία (Γερμανία)-Ίντερ (Ιταλία)
Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)- Άγιαξ (Ολλανδία)
Ζίλινα (Σλοβακία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)
