Μεντιλίμπαρ: «Μόνο στο Βικελίδης δεν έχουμε κερδίσει - Δεν είναι ευχάριστο που φεύγουν Ελ Κααμπί και Μπρούνο»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει του εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται την Κυριακή στην έδρα του Άρη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλά στα κανάλια της «NOVA» για το ματς.

Σημείωσε πως θυμάται φυσικά ότι δεν έχει κερδίσει όσο είναι στον Ολυμπιακό μόνο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ανέφερε πως δεν είναι ευχάριστο ότι θα λείπουν οι Ελ Κααμπί και Μπρούνο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Έκανε την ευχή, μάλιστα, να συνεχίσουν όλοι μαζί να πετυχαίνουν όμορφα πράγματα, με αφορμή τα 100 ματς που συμπλήρωσε με τους Πειραιώτες ο Ροντινέι.

-Ο Ολυμπιακός έχει… 10 λόγους να κερδίσει τον Άρη. Ένας απ’ αυτούς είναι και προσωπικός, καθώς δεν έχετε κερδίσει στο “Κλεάνθης Βικελίδης” με τον Ολυμπιακό;

 

«Φυσικά, το θυμάμαι καλά αυτό. Είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε. Είναι η τέταρτη φορά που θα πάμε εκεί νομίζει και ελπίζουμε να είναι η νικητήρια. Αυτό βέβαια δείχνει πως πρόκειται για ένα πολύ καλό αντίπαλο, μια πολύ δυνατή ομάδα, που ακόμα και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε θα το κάνουμε δύσκολα. Είναι σίγουρο πως το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς».

-Ο Ελ Κααμπί είναι και επίσημα στην αποστολή για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Είναι κάτι τιμητικό για τον ίδιο, για τον σύλλογο, ή είναι κάτι το οποίο τον απασχολεί για τα ματς που έρχονται?

 

«Φυσικά, όταν σου φεύγουν παίκτες αυτό είναι κάτι που σε απασχολεί, είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο για την ομάδα. Δεν είναι μόνο ο Ελ Κααμπί, είναι και ο Μπρούνο που θα φύγουν μέσα από τις εθνικές ομάδες και θα λείψουν για αρκετό καιρό, σχεδόν για ένα μήνα αν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τελικό που δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα αυτό θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου. Είναι όμως υποχρεωτικό, οι σύλλογοι πρέπει να επιτρέπουν στους παίκτες τους να λείπουν για αυτές τις διοργανώσεις και δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό».

 

-Ο Ροντινέι συμπλήρωσε μια θητεία στον Ολυμπιακό, τρία χρόνια. Το ανέβασε με ένα πολύ συγκινητικό σχόλιο και ο ίδιος στα social media. Καθώς είναι ένα από τα αγαπημένα σας παιδιά, τι η ευχή θέλει να του κάνει και πώς θέλει να συνοψίσει τη συνεργασία σας;

 

«Η ευχή είναι η ίδια που θα κάνει σε όλους τους αθλητές, να μην τραυματιστεί. Να είναι καλά, να συνεχίσει να προσφέρει στην ομάδα αυτά που κάνει ως τώρα. Να βρίσκεται μαζί με την ομάδα έτσι όπως κάνει ως τώρα και η ομάδα μαζί με αυτόν όπως είναι τώρα. Να συνεχίσουμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτά τα όμορφα πράγματα».

 

sportfm.gr

Ελλαδα

