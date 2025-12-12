ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα «επίθεση» Σκόουλς στον Αμορίμ: «Δεν καταλαβαίνει τις αξίες του συλλόγου»

Νέα «επίθεση» Σκόουλς στον Αμορίμ: «Δεν καταλαβαίνει τις αξίες του συλλόγου»

Η... κόντρα μεταξύ του Πολ Σκόουλς και του Ρούμπεν Αμορίμ συνεχίζεται, με τον Άγγλο να... επιτίθεται στον προπονητή της Γιουνάιτεντ.

Επιστροφή στις νίκες και τις θελκτικές εμφανίσεις για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία επικράτησε με 1-4 της Γουλβς την Δευτέρα (08/12) έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος σκόραρε δύο τέρματα και μοίρασε μία καταπληκτική ασίστ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη.

Μπορεί στα τελευταία εννέα ματς οι «κόκκινοι διάβολοι» να μετράνε μόλις μια ήττα, αυτή απέναντι στην Έβερτον με 1-0, αυτό όμως δεν πείθει τον Πολ Σκόουλς, ο όποιος εξαπέλυσε... νέα επίθεση στον Ρούμπεν Αμορίμ.

 

