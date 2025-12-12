Ο Σλοτ επανέφερε στην αποστολή της Λίβερπουλ τον Μο Σαλάχ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην αποστολή της Λίβερπουλ για το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Μπράιτον (13/12) συμπεριλήφθηκε ο Μο Σαλάχ, μετά τη συζήτηση που είχε σήμερα το μεσημέρι με τον Άρνε Σλοτ.

Ευχάριστα νέα για τη Λίβερπουλ και τους φίλους της ομάδας από το «στρατόπεδο» του Μο Σαλάχ!

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο Άρνε Σλοτ συμπεριέλαβε τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό στην αποστολή των «reds» για το αυριανό (13/12, 17:00) εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Μπράιτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League.

Όπως είχε δηλώσει ο Ολλανδός τεχνικός νωρίτερα σήμερα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού αγώνα, οι δύο άνδρες θα είχαν ένα τετ-α-τετ μέσα στη μέρα για να συζητήσουν σοβαρά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον παραγκωνισμό του 33χρονου σούπερ σταρ από τις ενδεκάδες των τελευταίων αγώνων, αλλά και για τη στάση του παίκτη που παραπονέθηκε σε έντονο ύψος και μάλιστα δημόσια.

 

sportfm.gr

 

Διαβαστε ακομη