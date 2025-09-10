ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: «Σαουδάραβας» με δανεισμό ο Βρόντης αλλά και επέκταση με ΑΠΟΕΛ

Το ντιλ με την Αλ-Φάιχα για τον δανεισμό του Στέλιου Βρόντη για έναν χρόνο ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Παράλληλα οι γαλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν ότι το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή επεκτάθηκε για ακόμη ένα έτος, μέχρι τον Μάιο του 2027.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Συμφωνία δανεισμού με Al-Fayha για Βρόντη

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την συμφωνία με την Al-Fayha, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, για μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή Στέλιου Βρόντη. Ταυτόχρονα ενημερώνουμε ότι το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή έχει επεκταθεί μέχρι και τον Μάιο του 2027.

