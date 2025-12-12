Εντός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα

MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Mckinnis, με 11 πόντους, 15 ριμπάουντ, 1 ασίστ και σκορ index 18.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ΑΕΚ να παίρνει προβάδισμα 5 πόντων στο πρώτο δίλεπτο (5-0) και τον Αχιλλέα να ισοφαρίζει στο επόμενο λεπτό (5-5). Το σκορ ήταν ισορροπημένο, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν τη διαφορά στο +6 (18-12) στο 6ο λεπτό, με τον Cole να μειώνει σε 18-15 ευστοχώντας σε τρίποντο. Με τις βολές του Mckinnis και το τρίποντο του Diggs το σκορ διαμορφώθηκε στο 23-15 και με αυτό έληξε το πρώτο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Κιτίου ήταν το ίδιο επιθετική και την ίδια ώρα είχε καλύτερη άμυνα συγκριτικά με το πρώτο δεκάλεπτο το τρίποντο του Diggs στο 15’ ανέβασε τη διαφορά στο +14 (33-19) και το ημίχρονο έκλεισε στο 46-27.

Ο Αχιλλέας μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και πίεζε για να μειώσει το σκορ. Στο 24’ ο Acquaah μείωσε στο 49-35 και στο 27’ ο Pass ευστόχησε σε 3 βολές για το 58-40. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλύτερο δεκάλεπτο από τους γηπεδούχους ωστόσο η διαφορά παρέμενε μεγάλη. Στην τελευταία περίοδο οι καλαθοσφαιριστές του Λειβαδιώτη κρατούσαν το προβάδισμά τους και δεν επέτρεψαν στην ομάδα του Καϊμακλίου να απειλήσει, παίρνοντας το ροζ φύλλο αγώνος με 85-65.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 46-27, 64-46, 86-65

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 7(1), Cooper 12(2), Βάρσος 13(2), Νοττάζ 11(1), Μckinnis 11, Γιανναράς 6(2), Ντοκλής 2, Λοϊζίδης 4, Παπαδόπουλος 3(1), Παντελή 7(2), Diggs 9 (3)

Αχιλλέας Καϊμακλίου (Ευριπίδης Ανδρέου): Pass 14(2), Acquaah 18(3), Cole 12(3), Αντρέου 5(1), Reynolds 5, Νεοφύτου 6(1), Σαχπαζίδης 3(1), Κωνσταντίνου, Νταφος 2