ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εντός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα

Την 9η σερί νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πήρε απόψε η Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα με 85-65, και παραμένει αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας.

MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Mckinnis, με 11 πόντους, 15 ριμπάουντ, 1 ασίστ και σκορ index 18.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ΑΕΚ να παίρνει προβάδισμα 5 πόντων στο πρώτο δίλεπτο (5-0) και τον Αχιλλέα να ισοφαρίζει στο επόμενο λεπτό (5-5). Το σκορ ήταν ισορροπημένο, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν τη διαφορά στο +6 (18-12) στο 6ο λεπτό, με τον Cole να μειώνει σε 18-15 ευστοχώντας σε τρίποντο. Με τις βολές του Mckinnis και το τρίποντο του Diggs το σκορ διαμορφώθηκε στο 23-15 και με αυτό έληξε το πρώτο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Κιτίου ήταν το ίδιο επιθετική και την ίδια ώρα είχε καλύτερη άμυνα συγκριτικά με το πρώτο δεκάλεπτο το τρίποντο του Diggs στο 15’ ανέβασε τη διαφορά στο +14 (33-19) και το ημίχρονο έκλεισε στο 46-27.

Ο Αχιλλέας μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και πίεζε για να μειώσει το σκορ. Στο 24’ ο Acquaah μείωσε στο 49-35 και στο 27’ ο Pass ευστόχησε σε 3 βολές για το 58-40. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλύτερο δεκάλεπτο από τους γηπεδούχους ωστόσο η διαφορά παρέμενε μεγάλη. Στην τελευταία περίοδο οι καλαθοσφαιριστές του Λειβαδιώτη κρατούσαν το προβάδισμά τους και δεν επέτρεψαν στην ομάδα του Καϊμακλίου να απειλήσει, παίρνοντας το ροζ φύλλο αγώνος με 85-65.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 46-27,  64-46, 86-65

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 7(1), Cooper 12(2), Βάρσος 13(2), Νοττάζ 11(1), Μckinnis 11, Γιανναράς 6(2), Ντοκλής 2, Λοϊζίδης 4, Παπαδόπουλος 3(1), Παντελή 7(2), Diggs 9 (3)

Αχιλλέας Καϊμακλίου (Ευριπίδης Ανδρέου): Pass 14(2), Acquaah 18(3), Cole 12(3), Αντρέου 5(1), Reynolds 5, Νεοφύτου 6(1), Σαχπαζίδης 3(1), Κωνσταντίνου, Νταφος 2

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Υποβιβάζεται από Elite στην πρώτη κατηγορία ο Σιδηρόπουλος»

Ελλάδα

|

Category image

Απρόοπτο πριν τη σέντρα: Άλλος βοηθός ορίζεται στο ΕΝΠ – Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιβλήθηκε ο Κεραυνός του Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναρπαστικό παιχνίδι με νικήτρια την ΑΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Κύπρος

|

Category image

Youth League: Η κλήρωση της φάσης των «32»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Αμμόχωστος»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το πίστεψε και ακόμη το πιστεύει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Σέσκο λόγω... τροφικής δηλητηρίασης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σλοτ επανέφερε στην αποστολή της Λίβερπουλ τον Μο Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα ρόστερ των δύο ομάδων του ECOMMBX All Star Game 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Conference League: Το γκολ του Μαρίν κορυφαίο της 5ης αγωνιστικής

Ελλάδα

|

Category image

Νέα «επίθεση» Σκόουλς στον Αμορίμ: «Δεν καταλαβαίνει τις αξίες του συλλόγου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για Μπερνάρ, δύσκολο να πάει στον Λεβαδειακό»

Ελλάδα

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Μόνο στο Βικελίδης δεν έχουμε κερδίσει - Δεν είναι ευχάριστο που φεύγουν Ελ Κααμπί και Μπρούνο»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη