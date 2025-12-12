Καθυστερεί η επιστροφή του Σέσκο λόγω... τροφικής δηλητηρίασης

Ο Μπέντζαμιν Σέσκο, ο οποίος είναι εκτός δράσης από τις 8 Νοεμβρίου λόγω τραυματισμού στο γόνατο, είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα, όμως ο Σλοβένος θα πρέπει να... περιμένει.

Ο διεθνής φορ δεν προπονήθηκε την Πέμπτη (11/12), ενώ και οι κεντρικοί αμυντικοί, Ματίς Ντε Λιχτ και Χάρι Μαγκουάιερ δεν θα ενισχύσουν την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ την Δευτέρα (15/12, 22:00).

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (12/12), αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους θα απουσίασε ο Σέσκο, τονίζοντας: «Ο Μαγκουάιερ είναι εκτός, ο Ντε Λιχτ είναι εκτός… Για τον Μπεν (Σέσκο), θα δούμε. Πρέπει να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος. Έπαθε τροφική δηλητηρίαση, αλλά θα δούμε. Ας περιμένουμε. Έχουμε ακόμη δύο προπονήσεις. Οι άλλοι δύο είναι εκτός».

Ο Πορτογάλος συνέχισε: «Νομίζω ότι ο Ματίς έχει κάτι στην πλάτη του. Μερικές φορές βλέπεις ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Τελείωσε τον αγώνα αρκετά καλά απέναντι στην Πάλας. Βλέπεις ότι δεν είναι μεγάλη ζημιά, αλλά πονάει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτό».

Αξίζει να αναφέρουμε πως τα «κεράσια» έχουν κερδίσει με 3-0 στις δύο τελευταίες επισκέψεις τους στο Μάντσεστερ και παραμένουν αήττητοι στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους», όμως δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν κάποιο από τα τελευταία έξι παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις.