Βυθισμένη η Ένωση... μαζί με ακόμα δύο μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη!

Η ΕΝΠ βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, καταγράφοντας ένα αρνητικό ρεκόρ που τη βάζει στην ίδια κατηγορία με δύο ιστορικές ευρωπαϊκές ομάδες. Φτάνοντας στα μέσα της σεζόν 2025-26, οι βυσσινί εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη, έχοντας μαζέψει μόλις έναν βαθμό σε 13 αγώνες.

Η ομάδα του Γιώργου Κοσμά βιώνει πιθανότατα τη χειρότερη πορεία της στα «μεγάλα σαλόνια» και θα χρειαστεί πραγματικά ένα… ποδοσφαιρικό θαύμα για να διατηρηθεί στην κατηγορία.

Η ΕΝΠ πάντως δεν είναι μόνη της σε αυτή τη σπάνια και δυσάρεστη λίστα. Στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, δύο ακόμη ομάδες δεν έχουν καταφέρει να γευτούν τη χαρά της νίκης.

Ο λόγος για τις Γουλβς όπου σε 14 παιχνίδια έχει μαζέψει 2 βαθμούς και Φιορεντίνα όπου σε 15 παιχνίδια πήρε 6 βαθμούς. Ακόμα και αυτές που είναι παραδοσιακές όμαδες των πρωταθλημάτων τους θα πρέπει να ανέβουν ένα μεγάλο βουνό αν θέλουν να παραμείνουν ζωντανές στην μάχη της Α' κατηγορίας, ειδικά η πρώτη...